Católicos hacen oración por enfermos de Covid-19 en la catedral del Zócalo

Ante el incremento de los contagios y las muertes por Covid-19, cada vez más fieles católicos acuden a la catedral de nuestra señora de Guadalupe en el zócalo de Acapulco a pedir por la salud de sus familiares, los cuales se encuentran sufriendo por esta enfermedad.

Todos los días, hombres y mujeres acuden a la iglesia a pedirle a Dios que sus familiares salgan pronto de los hospitales donde llevan semanas combatiendo el coronavirus, mientras otros se recuperan en casa con apoyo de oxígeno por problemas respiratorios. Local No se movilizará la CETEG si Acapulco regresa a Semáforo Rojo

"Estamos orando los tres tenemos familiares enfermos de coronavirus y le pedimos a Dios que no se los lleve, que se recuperen están internados en el hospital y no podemos estar con ellos, no nos permiten entrar al hospital a nadie", expresó, Carlos uno de los fieles.

Por su parte, Samuel señaló que, "la mejor opción es encomendarse a Dios que les dé sabiduría a los doctores y que haya medicinas y oxígeno para la gente enferma, para mí hermana que está en el IMSS desde hace 15 días".

Cabe mencionar que, hasta la fecha más de 500 personas se encuentran hospitalizadas por coronavirus en Guerrero, más de 70 están intubadas en etapa crítica debido a complicaciones respiratorias agudas, luego del repunte de contagios.

La última estadística indica que en total se acumularon 29 mil 641 contagios y 2 mil 940 fallecimientos desde marzo del año 2020.