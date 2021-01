No se movilizará la CETEG si Acapulco regresa a Semáforo Rojo

Ante el riesgo de que se cambie el semáforo epidemiológico de naranja a rojo en el puerto de Acapulco, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), no saldrán a movilizarse para exigir justicia por el crimen del profesor Claudio Castillo Peña.

La dirigente del magisterio disidente en Acapulco, Adolfina Bautista Vázquez, explicó que este 24 de febrero se tenía contemplado salir a movilizarse en memoria del asesinato de su compañero, ocurrido durante el desalojo violento que sufrieron a manos de elementos de la Policía Federal en el bulevar de las Naciones, en la Zona Diamante del puerto. Estado Toman protesta 32 comisarios y delegados municipales en Malinaltepec

Es triste, porque hasta la fecha no existe ningún detenido por el crimen y por ello, cada 24 de febrero salimos a exigir el esclarecimiento de estos hechos y el castigo a los responsables.

Sin embargo, la dirigente de la CETEG, Bautista Vázquez, refirió que ante el rebrote de contagios de Covid-19, han tomado la decisión de que si ni hay condiciones para movilizarse, tendrán que cancelar la marcha que iba a partir de Metlapil al sitio donde ocurrió el desalojo.

No podemos exponer la salud de los compañeros, ya hemos perdido a varios por dar positivo al coronavirus y no vamos a poner en peligro la vida de los trabajadores de la educación, que año con año no han bajado la guardia para exigir justicia.

Por lo que anunció que van a esperar la información de la Secretaría de Salud del estado, porque dependerá de ello que se movilicen o no.