CAPAMA sin atender colapso de drenaje en La Mira

A pesar de que las denuncias que se han hecho vía telefónica al 073 y a través de oficios, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) se ha negado a reparar el colapso de un sistema de drenaje que se ubica en la calle Francisco Villa en la colonia La Mira.

La red de drenaje, que está en la esquina del andador Plan de Ayala, tiene seis años que colapso, sin embargo sólo se hacen desazolves y a la media hora vuelve a brotar las aguas negras que ha ocasionado afectación a más de 2 mil familias.

Jésus Javier Alvarado, habitante de la calle Francisco Villa en la colonia La Mira, urgió a las autoridades de CAPAMA a reparar ese foco de infección que ha ocasionado enfermedades en la piel, respiratorias y otros han tenido accidentes por caminar en medio de las aguas negras.

Recordó que ayer acudió a las instalaciones de CAPAMA, ubicada en la calle Urdaneta, para dar seguimiento a un oficio que metió el 22 de Julio del 2020 y folio 000566 para petición de la conexión de una olla a una línea de drenaje, ubicada en el andador Plan de Ayutla de la calle Francisco Villa y se resolviera el problema de drenaje.

Pero encontró que la petición fue anulada y le pidieron hacer otro oficio más porque hubo cambio de director de CAPAMA.

“Fui a las oficinas operativas de CAPAMA en Urdaneta y me dijeron que ya está hecho el servicio, cuando metí una petición de una obra, que es meter un tubo sanitario de cuatro pulgadas, pero para ellos está hecha la obra cuando en realidad no es cierto, yo ya no quiero que desazolve, quiero la obra del oficio que metí “, señaló

Javier Alvarado, se dijo decepcionado de que las autoridades de CAPAMA no quieran atender un problema que tiene más de seis años y donde ha entregado una serie de oficios y reportes al 073.