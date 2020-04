Bloquean la Costera para exigir pago de apoyos

Ciudadanos acapulqueños con capacidades diferentes bloquean la avenida costera Miguel Alemán en la zona tradicional de Acapulco, para exigir al gobierno municipal que cumpla con el pago del apoyo cuatrimestral, el cual debió ser entregado desde la primera semana del mes de abril.

Con pancartas en mano y apoyados con sillas de ruedas y muletas, 10 personas se dieron cita en la mencionada arteria vial frente a las instalaciones del Palacio Federal, bloqueando la totalidad de los carriles con sentido Base-Centro. Local Bloquean artesanos la costera Miguel Alemán

En declaraciones uno de los inconformes explicó que por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Acapulco los ha obligado a salir a las calles para protestar, debido a que no está cumpliendo con el pago del apoyo que debió iniciar a repartirse a principios del mes en curso con un monto de dos mil 400 pesos y está destinado para mejorar la situación económica de personas con capacidades diferentes que no son beneficiados por el gobierno federal.

"No podemos alimentar a nuestra familia, somos aproximadamente 625 que no podemos estar juntos en estos momentos porque ya les hablaron para que no vengan, pero nosotros vamos a seguir porque ese es el camino que nos está dejando el gobierno municipal y federal, ya que no recibimos apoyo de los tres niveles de gobierno", dijo.

Reprocharon que la titular de la Sedesol municipal, Milly Janeth Rodríguez, les informó que no está aprobado el presupuesto por lo que no se puede llevar a cabo la entrega, misma que en el año pasado se retrasó hasta cuatro meses.

La manifestación ocasionó un cuello de botella en la zona tradicional de Acapulco, mismo que los agentes de la Policía Vial trataron de aligerar implementando un contraflujo en los carriles de la Costera que no fueron bloqueados. Hasta el momento los discapacitados están a la espera de la llegada de autoridades municipales que resuelvan el conflicto.