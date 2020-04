Protestan buzos y pescadores y amenazan con bloqueos

Buzos y pescadores de Acapulco, bloquearon de manera intermitente la avenida costera Miguel Alemán para exigir al gobierno municipal y estatal apoyos económicos y alimentarios, a pesar de que días anteriores ya fueron dotados de despensas las cuales les fueron robadas por amantes de lo ajeno.

En conferencia de prensa previa en el zócalo de la ciudad, los representantes de 14 cooperativas del sector, aseguraron que están pasando por momentos muy difíciles económicamente debido a la falta de ventas de productos del mar que ellos extraen diariamente, por lo que decidieron tomar la principal arteria turística del puerto por lapsos de 20 minutos.

El dirigente de buzos y pescadores, Oscar Fausto Samayoa Dorantes, recordó que el pasado 6 de abril del año en curso, un comando armado robó 150 despensas que les fueron entregadas para sus representados cuando las trasladaban en una camioneta particular en la colonia Progreso, unidad motriz que fue abandonada posteriormente incinerada, por lo que requieren un nuevo apoyo.

"Le estamos pidiendo que por la pandemia nos apoye económicamente y con despensas para poder subsistir a este embate de la pandemia y no nada más a nivel municipal, sino estatal y federal nos está dañando la economía, no hemos podido laborar porque no hay fuente de trabajo", dijo.

Los inconformes consideraron que el gobierno del estado no ha brindado apoyos, por lo que llamaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores que los voltee a ver para que atienda la necesidad existente para alimentar a alrededor de 600 familias que dependen de la actividad en Acapulco.