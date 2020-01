Ayuntamiento no saldrá del Parque Papagayo

La presidenta Adela Román Ocampo, afirmó que este lugar de recreación familiar no será privatizado, y adelantó que no está en los planes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), sacar al ayuntamiento del Parque Papagayo ante el inicio de la remodelación de este lugar.

En conferencia de prensa, que encabezó junto con funcionarios de su gabinete luego de un convivio con reporteros por el "Día del Periodista", la alcaldesa dijo que el ayuntamiento no puede salir del parque porque no se pueden instalar en el nuevo edificio que se inició en la pasada administración en el centro de la ciudad, debido a que este tiene observaciones de carácter legal por parte de la auditoria de la federación.

“Espero que este año, se pueda terminar el edificio del centro de la ciudad, para que se reubiquen algunas oficinas, que funcionan en otros inmuebles donde el ayuntamiento renta, y sale cara la renta, pero no está en los planes de Sedatu sacarnos del Parque Papagayo”, preciso la primera edil de la ciudad.

Anunció que en los próximos días estará en esta ciudad el titular de la Seduatu, Román Meyer, o la subsecretaria Karina Avizor para encabezar una reunión de trabajo, con integrantes de colegios de profesionistas y representantes de organizaciones sociales de la ciudad, para disipar dudas en cuanto al proyecto de remodelación del parque.

Lamentó que, en Acapulco, se viva de la rumorología, porque se dicen muchas cosas en cuanto al Parque Papagayo, cuando el proyecto está en manos de gente muy experta, así mismo, dijo que es indebido que se manifiesten antes de tener la información del proyecto que se realizara para rescatar el lugar.

Aseguró que el Parque Papagayo, no será privatizado una vez que este sea remodelado con una inversión de 300 millones de pesos.