Parque Papagayo no será privatizado: HAF

Al celebrar los excelentes resultados de la temporada vacacional decembrina 2019 – 2020, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, pidió que no se haga “un mitote” con el tema de la remodelación del Parque Papagayo y aclaró que el Pulmón Verde no se privatizará ni se tirarán los árboles como aseguran supuestos ecologistas y concesionarios.

Durante su mensaje, al encabezar un encuentro con representantes de los medios de comunicación en el Fórum del Mundo Imperial, el mandatario estatal, insistió que una vez que el proyecto de remodelación del Parque Papagayo esté concluido será presentando públicamente pero no será bajo presión de nadie como se dará a conocer la información. Estado Más de un millón 500 mil turistas visitaron Guerrero en temporada vacacional decembrina

“Nadie en su sano juicio puede privatizar el Parque Papagayo, y nadie en su sano juicio puede dedicarse a cortar los árboles del Parque Papagayo, hay una afectación de intereses de algunos que no quieren que se cierre el parque, porque han vivido de él, vamos a revisar cada uno de los contratos, yo di instrucciones que no se dieran nuevos”, expresó.

Astudillo Flores, dijo que algunos arrendatarios están formando un movimiento y hasta sacaros fotografías de la construcción de un supuesto estadio de futbol, pero esa afirmación es mentira, porque el proyecto es hacer un nuevo parque que le sirva a todos los ciudadanos de Acapulco y turistas, pero los espacios serán públicos.

“Vamos a hacer una auténtica limpia y que el parque papagayo quede al servicio del pueblo de Acapulco y que se mejore, así que, para que no haya confusión de marchitas y todo eso, les pido que quede muy claro, ni privatizarlo ni cortar un árbol, y si alguien tiene una inquietud deben esperarse a que se concluya el proyecto”, explicó.

Aseveró que en este proyecto donde se invertirán más de 300 millones de pesos entre la SEDATU y el gobierno estatal, no existen intereses particulares, pero si colectivos, porque de lo que se trata es mejorar las condiciones del parque, “se está haciendo un mitote, es decir un escándalo de algo que no lo merece, están diciendo cosas que no son reales, creo que ese mitote hay que irlo serenando”.