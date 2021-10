Atiende Condusef más de 7 mil quejas de enero a julio de 2021

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó en el periodo enero-julio del presente año se han registrado 7 mil 699 acciones de defensa en el estado de Guerrero de usuarios de cuentas bancarias.

Las reclamaciones atendidas en la entidad durante este periodo son asuntos relacionados con 49 municipios, de los cuales 3 de ellos concentraron el 80.6 por ciento de las reclamaciones: Acapulco de Juárez con el 65%, Chilpancingo de los Bravo 11.4% e Iguala de la Independencia con 4.2%.

Se detalló que Acapulco es el municipio que registró mayor número de reclamaciones, con mil 402, seguido de Chilpancingo con 246 casos, Iguala 91 y Zihuatanejo con 57 reclamaciones.

En materia de asesorías, la Condusef destaca el incremento en las solicitudes que presentaron los usuarios para conocer si son beneficiarios de un seguro de vida, que alguno de sus familiares hubiera dejado a su nombre, situación, por desgracia, asociada a la pandemia causada por el Covid-19.

De ahí que el nivel de las asesorías otorgadas todavía no se recupere a los niveles que se brindaban en el año 2019 y que en este periodo que se analiza se reporta un incremento del 7.1% respecto al mismo periodo de 2020. Sin embargo, cosa diferente se registra a nivel de las reclamaciones, ya que reportaron un incremento del 86.4%, es decir, pasaron de 1,158 a 2,159.

Mientras que entre enero y julio de 2020 se asesoró a 1,666 personas en este tema, para el mismo periodo de 2021 su número aumentó a 2,390, es decir, un 43.5% más.

Del total de las reclamaciones atendidas por la Condusef en la entidad, el 67% fueron para el sector bancario, mientras que en 2019 representaron el 58%; por su parte, las aseguradoras representaron el 16% en 2021, mientras que en 2020 representó el 13%.

Las principales causas de reclamación fueron los consumos no reconocidos, los despachos de cobranza y la negativa en el pago de la indemnización, que en conjunto representaron el 35% del total de las reclamaciones presentadas en dicha entidad.

La Condusef ha identificado causas de reclamo que están relacionadas con un posible fraude, principalmente en el sector bancario y en el estado de Guerrero, del total de reclamaciones presentadas en contra de los bancos, el 58% está relacionado con un posible fraude, originadas por llamadas telefónicas, acceso a páginas apócrifas y en cajeros automáticos.

Al respecto, destaca que el incremento de estos asuntos se registró en los consumos no reconocidos y en las transferencias electrónicas no reconocidas.

La dependencia federal hace un llamado a los usuarios a que no contesten llamadas realizadas supuestamente de su banco, no accedan a páginas que les llegan a través de redes sociales o den sus claves o datos personales, si no iniciaron ellos mismos algún tipo de consulta.

Dentro de los posibles fraudes destacan aquellos que se realizan de forma virtual (electrónica), los cuales en el estado de Guerrero han mostrado una tendencia ascendente y estuvieron relacionados principalmente con las tarjetas de débito y crédito.

Explicaron que en cuanto a los montos recuperados en las reclamaciones concluidas, su importe sumó 22 millones de pesos, lo que significó un 184.3% más que en el mismo periodo de 2020 y un 14% más en el 2019.

Respecto a los productos, destacan en primer lugar los asuntos derivados de seguros de vida, ya que el monto recuperado sumó poco más de 4.7 millones de pesos, incremento explicable por la incidencia que ha tenido la pandemia en personas que estaban aseguradas; y en segundo lugar, el importe recuperado en materia de reclamaciones en crédito personal que sumaron 3.7 millones de pesos.

En el periodo enero-julio de 2021 se concluyeron 9 defensorías gratuitas por un importe de 505 mil pesos a favor de los usuarios. Cabe resaltar que el servicio de Defensoría Legal Gratuita se otorga principalmente a personas adultas mayores, personas de bajos ingresos, desempleados o con alguna discapacidad

De los asuntos concluidos en 2021, el 31.4% fueron de adultos mayores y respecto al monto recuperado total, el 35% correspondió para este mismo estrato de edad.