Asegura Félix Salgado que mandará al INE "Al rancho de AMLO..."

Tras denunciar que el Instituto Nacional Electoral (INE), le notificó a su hija, Evelyn Salgado Pineda, en su primer día de campaña, que lleva gastados un millón de pesos y aún no había arrancado sus actos de proselitismo, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, adelantó que regresará a legislar al Senado y mandará al INE al rancho del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (la chingada).

En el primer acto de campaña de Salgado Pineda, se presentó al ex alcalde de Acapulco como un gran luchador social y en su mensaje señaló que Evelyn debe reportar mañana sus gastos de campaña al órgano encargado de organizar el proceso electoral. Local Espera Evelyn Salgado clave del INE para iniciar campaña

Félix Salgado Macedonio, anunció que se distribuirán los eventos y que en algunos acompañará a su hija y en otros en otros eventos no va a ir con la candidata y pidió vigilar las casillas el día de la elección, el próximo 6 de junio.

Ante más de 700 personas, denunció que tuvieron que enviar un documento al INE donde pidieron las claves de acceso y fiscalización para informar los gastos de campaña, porque tanto e INE y el IEPC, retrasaron la documentación correspondiente para hacer campaña.

Señaló que un día antes de arrancar la campaña, su hija, Evelyn Salgado Pineda, fue notificada de que a pesar de no ya haber realizado un solo evento, porque no contaba con los documentos que la avalaran como candidata, ya había más de un millón de gastos.

Cuestionó que el INE "los trae cortitos" a los candidatos de Morena, pero no así a otros aspirantes que andan en avión y helicóptero, por lo que señaló "pero también nosotros lo vamos a traer cortitos"

Advirtió que la guerra sucia va a continuar en contra de él y su hija y que ésta será cada vez más intensa porque se está acercando cada día el día de la victoria en la justa electoral del próximo 6 de junio.

"No vemos que a ningún candidato del prian le hagan lo mismo, y ellos acarrean, aquí llegan por su propia voluntad".

Es un movimiento que de mueve con el corazón. Nos estimamos no desde ahora sino desde hace muchos años. Este movimiento no lo compra nadie, no lo tiene nadie. Somos un gran movimiento somos un gran pueblo solidario con los más desprotegidos", dijo.

Aclaró que el no será presidente del DIF estatal ni estará atrás de Evelyn, porque regresará al Senado y legislará para que "desaparezca el INE y se vaya al rancho de Andrés Manuel" (la chingada).

Aseguró que Evelyn no necesita tutela de nadie, porque ella ha sido su consejera Y está mejor preparada que él e indicó que "será la mejor gobernadora que ha tenido el estado de Guerrero".













