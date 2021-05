"No soy Juanita", asegura Salgado Pineda

La candidata a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reiteró que no es “Juanita” y aclaró que su padre, el senador con licencia y anterior aspirante al mismo cargo de elección popular por Morena, Félix Salgado Macedonio, no tendrá injerencia en su gobierno en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció su triunfo en las tres encuestas realizadas por la comisión Nacional de Elecciones de Morena, Salgado Pineda aseguró que su papá será su guía porque de él aprendió la lucha social, pero las decisiones en lo que podría ser su administración corresponderán únicamente a ella.

“Primero comentar como ya lo dije en algunas otras ocasiones no me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda, orgullosamente igualteca, hija de Félix Salgado Macedonio y de María de Jesús Pineda Echeverría”, dijo.

Aclaró que “con el voto del pueblo se va a gobernar seis años, Evelyn Salgado va a gobernar seis años. ¿Félix Salgado quién es?, es mi padre, ha sido mi guía, de quién tengo ejemplo de lo que es la lucha social, de estar cerca del pueblo, de caminar con el pueblo, pero en ningún momento él va a tener ningún tipo de injerencia en decisiones o en otro tipo de cuestiones en el gobierno”.

Señaló que su padre “es muy respetuoso, él tiene muy claro eso, yo también así lo tengo, él ha formado valores en mis hermanas y en mí y uno de esos valores precisamente es ese, conducirse con honestidad hacia el pueblo y con transparencia, así que por el respeto que le tenemos al pueblo Evelyn Salgado es quien gobernará”

“Félix Salgado Macedonio es mi padre, como les comenté, de quien me siento profundamente orgullosa, quién tiene todo mi apoyo, mi cariño y mi respeto, pero definitivamente la que tomará las decisiones son de Evelyn Salgado y él será, como siempre lo ha sido, mi guía y mi consejero”, abundó.

Sobre la presunta detención de su esposo y suegro hace varios años, aclaró que no existe tal y que los señalamientos son parte de una guerra sucia en su contra y dijo que lo que ha circulado “no es información fidedigna” y que “Evelyn Salgado Pineda es una mujer limpia que los puede verlos a los ojos” a sus 39 años y señaló que pueden investigar donde viven, porque la gente los conoce.