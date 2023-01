Aprueba Cabildo gastos de primer bimestre del año por 500 mdp

Regidores de las distintas fracciones partidistas del cabildo de Acapulco, aprobaron por mayoría de votos los gastos económicos por más de 500 millones de pesos correspondiente al bimestre enero-febrero de este 2023.

En la segunda sesión ordinaria de cabildo correspondiente a la segunda quincena de diciembre del 2022, que por unos momentos se suspendió por el bullicio que provocó un mapache que cayó del techo de la sala de cabildos, los regidores dieron el voto al gasto del bimestre con la modificación a Comunicación Social que solicitaba siete millones y medio de pesos para los dos primeros meses se este año.

La propuestas a Comunicación Social, quedó en un millón de pesos para los gastos correspondientes a estos dos meses del año.

La sesión de cabildo, fue encabezada por el síndico administrativo Miguel Ángel Jaimes, ante la ausencia de la presidenta Abelina López Rodríguez, quien no asistió y no se dio a conocer la causa por la que no llegó.

Dentro de los gastos del bimestre enero-febrero que se aprobaron con el voto en contra de la regidora de Movimiento Ciudadano Brenda Jazmín Hernández, contempla el pago de más de 347 millones de pesos para la nómina de los trabajadores, así como 17 millones de pesos para combustible de unidades operativas.

Además de cinco millones de pesos para gastos en regidurías, cinco millones más para pagos de renta de inmuebles donde funcionan algunas dependencias del Ayuntamiento, 600 mil pesos para servicios de mantenimiento.

También se le dio entrada a un acuerdo de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, en el que propuso un descuento en multas y recargos en predial para deudores siempre y cuando paguen en una sola exhibición su deuda.

Por otro lado, en la sesión los ediles, aprobaron un punto de acuerdo presentado por la regidora de Morena Flora Contreras en el que se procederá a la regularización de anuncios inflables y autosoportables que hay en la vía pública.

Por otro lado, fue turnado a comisiones la propuesta presentada por la edil Ricarda Robles, en el que solicitó un descuento del 50 por ciento de descuento en el pago de licencia de establecimientos comerciantes que cuentan con cajones de estacionamiento, bajo el acuerdo de respetar las dos horas gratuitas a quienes hacen uso de los espacios en el momento que ingresan a los centros comerciales.