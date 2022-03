Apoyan padres desaparición de programa de escuelas de tiempo completo

Integrantes de la asociación de padres de familias del estado de Guerrero, calificaron como acertada la desaparición del sistema educativo "Escuela de Tiempo Completo" que anunció hace unos días la Secretaría de Educación Pública.

Fernando Díaz Ángeles, señaló que este sistema, no cumplía en un 100 por ciento con el programa educativo que se estableció por parte de las autoridades educativas.

El presidente de la asociación de padres en la entidad, Fernando Diaz Angeles, dijo que en Guerrero hay un total de mil 354 escuelas del nivel básico de tiempo completo, de las cuáles 207 de estas, se encuentran ubicadas en la región Acapulco-Coyuca.

"Este programa, no funcionaba en la forma como planteó desde un inicio, porque hay escuelas que no cumplen con instalaciones adecuadas, no hay maestros para cubrir las necesidades de los alumnos, por lo que es bueno que se termine este sistema intencional en el país", expresó.

Manifestó, que de un 100 por ciento del programa de Escuela de Tiempo Completo, en el estado de Guerrero, funcionaba sólo el 45 por ciento de este, sobre todo en el tema de la alimentación que si era nutritiva para los alumnos.

El representante de los padres de familia, dijo que pedirán a las autoridades educativas que el presupuesto que se destinaba al sistema de Escuela de Tiempo Completo, sea invertido en la contratación de más maestros, así como en la construcción de espacios deportivos para los alumnos.