Amenazan turisteros y comerciantes con paralizar Acapulco

Desesperados por la crítica situación económica que se vive en Acapulco como consecuencia del Covid-19, prestadores de servicios turísticos y comerciantes de las tres zonas del puerto, advirtieron que paralizarán las calles más importantes de Acapulco con una manifestación "sin precedentes", si los tres niveles de gobierno continúan sin brindarles apoyos económicos.

En conferencia de prensa dirigentes de cooperativas turísticas, comerciantes informales y vendedores en mercados de artesanías, expusieron que alrededor de diez mil personas se encuentran impedidas para llevar alimento a sus casas debido a la falta de turismo, por lo que solicitan que la autoridad Federal destine créditos sin intereses, empleo temporal o cualquier apoyo económico sin trámites burocráticos y sin intereses. Local Prestadores de servicios turísticos piden apoyos para reactivar economía

El presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas Vanguardia por Guerrero, Arturo Pantoja Guatemala, aseguró que la mayoría de sus agremiados y compañeros que se dedican a la actividad turística están desesperados por no obtener ingresos desde hace más de un mes, mismos que están imposibilitados para acceder a los créditos anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a adeudos con el IMSS generados por la baja economía que ha ocasionado la delincuencia organizada en el puerto desde hace años.

"En caso de que no haya respuesta la gente está lista para salir a protestar el día primero de mayo en toda la costera, Pie de la Cuesta, Barra Vieja y la entrada de Acapulco, estamos desesperados, nuestra gente está desesperada, ya no sabemos que hacer chingadamadre, ya no tenemos que darle de comer a nuestra familia, me cuento, soy uno de ellos", dijo.

Por su parte el representante de vendedores informales, José Luis Ávila Vázquez, aseguró que "llora la gente porque no trae un solo peso", por lo que iniciarán la instalación de centros de acopio en distintos puntos de la ciudad con la finalidad de recabar apoyo alimentario que será distribuido de manera directa a los afectados, por lo que solicitó la solidaridad de empresarios que han hecho donaciones de este tipo al Ayuntamiento porteño.

Los declarantes aseguraron que será el gobierno y su falta de respuesta quién los obligué a romper las medidas sanitarias y manifestarse de manera radical cerrando todos los accesos al municipio, considerando que la necesidad ocasionará qué las personas realicen "cosas que nunca se han visto, por hambre".