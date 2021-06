Alertas por violencia en EUA no han afectado vuelos a Acapulco: Basilio Talavera

El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, aseguró que las alertas de viajes emitidas por autoridades de Estados Unidos por el tema de seguridad, no han afectado el flujo de visitantes de ese país en Acapulco.

Señaló que pese a las alertas y al tema de la pandemia del Covid-19, se han mantenido operando durante este mes de junio, los dos vuelos que se tienen de Dallas, Houston y Texas. Estado Dolores provocó cancelación de vuelos en Zihuatanejo

"Las alertas por el tema de seguridad, si son un punto malo y negativo en materia turística, no sólo para el puerto de Acapulco y para el estado de Guerrero, si no para todo el mundo, pero lo bueno es que se sigue con la afluencia de visitantes, no igual que en otros años, pero esto es por el tema de la pandemia y no por cuestiones de inseguridad como lo determinan las autoridades de los Estados Unidos en sus alertas de viajes", señaló Basilio Talavera.

Dijo que por parte de las autoridades del gobierno municipal, se mantiene el trabajo de promoción turística en el mercado extranjero y nacional, dentro de los límites que marca la situación de la pandemia del Coronavirus a nivel mundial.

Recalcó que a pesar de las alertas, y el tema de salud, se mantiene la frecuencia de los dos vuelos, y una llegada mínima de turistas extranjeros al puerto a los que también, se les exige el cumplimiento de los protocolos sanitarios que se tienen en este destino de playa para prevenir un nuevo rebrote de contagios.

El pasado 17 de junio, autoridades del departamento de estado, de los Estados Unidos, emitió una nueva alerta nivel tres a sus connacionales para no viajar a estados como Guerrero, Colima, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por el tema de la violencia que existe en estos lugares.