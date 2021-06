Iguala es prioridad en materia de Seguridad: Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores consideró que el municipio de Iguala de la Independencia de la región Norte de Guerrero, se ha convertido en un tema de prioridad en materia de seguridad, debido a los constantes homicidios que se siguen presentando en la zona.

Entrevistado luego de sostener una reunión con el consejo estatal de Protección Civil donde se analizó la situación por las precipitaciones pluviales registradas con el paso de la tormenta tropical Dolores, el mandatario estatal señaló que el tema de la violencia en Iguala es un asunto que se analiza todos los días en la mesa estatal para la construcción de la paz.

Astudillo Flores, señaló que todos los días se trabaja en coordinación con las fuerzas armadas en las acciones y operativos ir se deben de seguir para inhibir las acciones delincuenciales en esta y otras zonas del estado donde se registran hechos de violencia.

"Como yo lo he dicho pensar que un día no va a haber homicidios o no va a haber ningún delitos, yo creo que en ninguna parte del país es eso" señaló.

Abundó que con cada hecho de violencia que se presenta en el Estado, se buscan alternativas para evitar que vuelvan a registrarse este tipo de incidentes en un trabajo coordinado que ha permitido que Guerrero haya pasado del primer lugar nacional de violencia al décimo en los últimos años.

Cabe mencionar en los últimos 15 días en igual se ha registrado un incremento en los homicidios dolosos perpetrados por presuntos integrantes de grupos de la delincuencia organizada.F