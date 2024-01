Alcaldesa presenta Plan Integral de Reconstrucción y Acciones 2024 en Acapulco

La inversión de casi cuatro años de presupuesto de egresos del municipio de Acapulco que representa más de cuatro mil millones por año, es el costo económico del "Plan Integral de Reconstrucción y Acciones a Realizarse en el 2024", que presentó la alcaldesa Abelina López Rodríguez, a más de dos meses del huracán Otis que causó severos estragos en el puerto.

El municipio iniciará con una inversión de mil 200 millones de pesos en el mes de febrero y en marzo la federación, arrancará sus acciones con mil 500 millones de pesos como parte de la inversión total de este plan 2024.

En conferencia de prensa realizada en la sala de cabildos del ayuntamiento del Parque Papagayo, la presidenta dijo que este plan que llevó más de 50 días realizarlo de manera coordinada con el estado y la federación, tiene tres importantes ejes que son necesarios para la reconstrucción del nuevo Acapulco, entre estos agua potable, saneamiento y conectividad en carreteras.

El costo económico de este plan que calificó la presidenta como la única ruta para reconstruir el puerto y no con despensas, es de 15 mil millones de pesos, cantidad de recursos que representa para la federación la realización de una sola obra en el país.

En la conferencia a la que asistieron los secretarios de las dependencias de obras públicas, seguridad, finanzas, turismo, de plantación y desarrollo económico, la de bienestar y los directores de salud, Protección Civil y ecología y medio ambiente, la alcaldesa expresó que tan solo en el rubro de agua potable, se considera una inversión de más de mil millones de pesos.

Mientras que en rehabilitación de siete de las 21 plantas tratadoras de aguas residuales, el recurso para este año por los tres niveles de gobierno, de acuerdo al plan integral es de 350 millones de pesos, para mercados afectados por el paso del huracán Otis, la inversión requerida es de tres mil 815 millones de pesos.

La presidenta Abelina López acompañada de funcionarios municipales durante la presentación del Plan Integral de Reconstrucción y Acciones 2024 en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. / Foto: Cortesía | @AcapulcoGob

En el rubro de la recuperación de cauces pluviales en la ciudad, la propuesta de inversión es de 850 millones de pesos, mientras que en infraestructura vial la cantidad asciende a los cuatro mil 775 millones de pesos, en el tema de las fugas en la red de distribución de agua contempla 25 millones de pesos, rehabilitación de colectores tres mil millones de pesos.

“Este es el plan que requiere Acapulco, no es un plan de ocurrencias, no debemos salirnos de estés plan, porque el huracán Otis, ya dejó una agenda que dice que se debe de trabajar de una mejor manera en la reconstrucción de Acapulco, traemos toda una agenda muy bien programada no inventada en la que además de las obras y los proyectos, también se está considerando todos los eventos culturales que se reprogramaron luego de los daños del huracán “, señaló la presidenta.

Señaló que el municipio, destinará en este plan una inversión de mil 200 millones de pesos, para que en el mes de febrero se inicie con los primeros trabajos que están dentro de este proyecto de reconstrucción 2024, mientras tanto la federación destinará una primera inversión de mil 500 millones de pesos, para que, en el mes de marzo, este arrancando las obras que le corresponderán.

Este plan, también contempla una partida presupuestal de 600 millones de pesos, para la construcción de pozos ranney en los sistemas de captación de agua Papagayo I y Papagayo II que representan los principales caudales de donde se suministra del vital líquido la Ciudad.