Afecta Covid-19 a quienes viven de festejos navideños

El hilo dejó de correr por el carrete para coser decenas de trajes navideños que se utilizan en festividades escolares, peregrinaciones y pastorelas que se realizan en estas fechas.

La pandemia del Covid-19, no solo ha provocado el cierre de negocios, empresas y de miles de fuentes de empleo en Acapulco, sino también ha mermado los ingresos de mujeres que a través de una máquina de coser, obtenían recursos realizando trajes alusivos a la temporada navideña. Local Pandemia pone silencio la alegría de la Navidad

Diciembre, era sin duda el mes que muchas mujeres costureras esperaban para realizar los tradicionales trajes para los festejos navideños en las escuelas públicas y privadas que en estos momentos están cerradas como medida de prevención sanitaria para los millones de alumnos que desde hace ocho meses toman clases a distancia.

Aurora Guerrero, es sólo una de miles de mujeres que este mes de diciembre, no tendrá los ingresos como en otros años por la confección de trajes navideños que son utilizados por los alumnos en los festejos en las escuelas por la pandemia del Covid-19.

"El mes de diciembre es la temporada buena que las costureras esperamos, porque hacemos los trajes para los festejos en las escuelas, y este año, será diferentes porque no habrá trabajo, y no se tendrá dinero para la cena de navidad, reyes y año nuevo por la parálisis generada por la pandemia del Coronavirus", dijo Aurora Guerrero.

Mientras relata la situación complicada en la que se encuentra su familia por la pandemia, Aurora Guerrero, revela que su máquina de coser que es su herramienta de trabajo, ha estado guardada desde hace algunos meses, tiempo en el que la gente casi no sale de sus casas, y por consecuencia no ha arreglado alguna prenda de vestir, situación que agrava sus precaria economía porque además, este año no habrá festejos de navidad en las escuelas.

Con una voz media cortada, Aurora manifestó, en diciembre realizaba entre 15 o en ocasiones hasta 30 trajes de diferentes formas para que niños de primarias y jardín de niños, los utilizaran para sus eventos de fin de año.

Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

"Es muy lamentable, la situación en la que se encuentran muchas familias que van al día con la situación de la pandemia del Coronavirus, no hay trabajo, los negocios están cerrados y las máquinas de coser que representan la herramienta de trabajo de las mujeres costureras están detenidas".

Los ingresos por cada traje alusivo a la navidad que se pide para un festejo, tiene un costo superior a los 200 pesos, por lo que los ingresos económicos que se tenían cada diciembre para las costureras, servía para las cenas de navidad, cosa que hoy no se tendrá.

Son más de siete meses, en que la pandemia del Covid-19, ha mantenido paralizada la economía de miles de familias, entre estás las de las costureras que esperamos cada mes de diciembre para tener un poco de dinero para sobrellevar la temporada.