Diputados locales se ostentan con títulos sin registro de la SEP

Más de la mitad de los diputados integrantes de las 62 Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero se atribuyeron, en la información pública que el Congreso reportó a la Plataforma Nacional de Transparencia, títulos de estudios que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Profesiones.

En la información colocada en la Plataforma nacional e Transparencia a 32 diputados se les coloca el nivel de estudios de licenciatura, 7 de maestría y tres de Doctorado, tres dicen tener una carrera técnica y sólo una honestamente dijo contar con sólo el bachillerato. Estado Urgen estrategias para frenar impacto por recorte en ciencia y tecnología

De los tres diputados que dijeron tener grado de doctorado, sólo de uno se encontró registro, que es Jorge Salgado Parra quien cursó este grado educativo en la Universidad Complutense de Madrid, mientras que de Heriberto Huicochea y Mariana Guillen sólo se localizaron estudios de nivel licenciatura, esto, aclaro, no significa que no hayan cursado ese nivel de educación, simplemente que su carrera no la registraron ante la Secretaría de Educación y por ello no se expidió una cédula profesional a su favor.

Los diputados que dijeron tener maestría sólo de Jesús Villanueva Vega, se encontraron los registros, mientras que de los legisladores: Omar Jalil Flores Majul, Bernardo Ortega Jiménez, Dimma Guadalupe Salgado Apatiga, Aracely Alheli Alvarado González, María Verónica Muñoz Parra, sólo encontramos registro de cédula de nivel licenciatura, y en el caso de la diputada Erika Valencia Cardona, no se localizó ni siquiera estudios de nivel licenciatura.

De los 32 diputados que dijeron ostentar grado de licenciatura sólo encontramos registros de 16 de ellos, mientras que del resto no hay cédulas profesionales expedidas a su favor.

Entre el grupo de licenciados sin título encontramos a Marco Antonio Cabada, Olaguer Hernández, Blanca Celene Armenta, Luis Enrique Ríos, Samantha Arroyo, Moisés Reyes, Norma Otilia Hernández, Leticia Mosso, Aristoteles Tito, Celeste Mora, Perla Xochitl García, Arturo Martínez, Zeferino Gómez, Ossiel Pacheco, Fabiola Rafael y Héctor Ocampo.

Con carreras técnicas aparecen en la plataforma nacional de Transparencia, los diputados, Eunice Monzón, Adalid Pérez Galeana y Servando salgado, curiosamente de este último si existe un registro de cédula de nivel licenciatura en derecho expedido por la Uagro.

Finalmente la única diputada que refirió tener sólo el estudio de nivel Bachillerato fue la costachiquense Nilsan Hilario Mendoza, los diputados que no se mencionaron fueron legisladores que si concuerda el nivel de estudios registrado en la plataforma de transparencia con las cédulas que la SEG tiene registradas a su favor.