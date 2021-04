Advierten molineros con aumentar el precio de la tortilla

Los industriales de la masa y la tortilla en Guerrero advirtieron que si Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no les vende el excedente de maíz que tiene en bodegas, entonces subirán el precio a este insumo de la canasta básica, que actualmente se encuentra hasta en 23 pesos.

El presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla del estado, Arcadio Castro Santos, informó que durante la protesta que realizaron el 21 de abril afuera de las instalaciones de Segalmex, en la Ciudad de México, el director de compras de garantías de esa dependencia federal, Armando Diego, les negó venderles el excedente de maíz que se estima son 50 mil toneladas almacenadas en bodegas en diferentes municipios en el estado.

Sin embargo, el subsecretario de Economía, Héctor Guerrero, les ofreció una audiencia y acordó darles una respuesta a su demanda para este martes, por lo que confían una respuesta favorable para que Segalmex les venda al menos 10 mil toneladas de maíz a un precio de 5 mil pesos.

Insistió que si Segalmex les vende el maíz que tienen almacenado en bodega a un precio más bajo a como lo compran actualmente de 7 mil a 8 mil pesos, se estabilizará el precio de la tortilla por el momento..

Advirtió que sino hay una respuesta favorable a su demanda, entonces el precio de la tortilla subirá.

“Tenemos conocimiento del precio al kilo de tortilla en 23 pesos, no tenemos conocimiento de 24 pesos y no se ha dado porque estamos esperando que nos den el resultado y de lo contrario a raíz de que se ha incrementado el precio del gas y el maíz sí se podría ajustar el precio de la tortilla si no tenemos una respuesta positiva”, precisó.

Comentó que si reciben una negativa por parte del gobierno federal entonces buscarán una mesa de trabajo con el gobierno de Guerrero hasta agotar los esfuerzos de diálogo, o de lo contrario valorarán hacer un ajuste al precio de la tortilla.

El maíz está almacenado en diferentes bodegas de Segalmex en el estado y si les venden las más de 10 mil toneladas beneficiará a todos los industriales, tan sólo 3 mil molineros en Acapulco.