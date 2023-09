Adultos mayores se desmayan al cobrar su pensión en Acapulco

Largas filas, lentitud en el servicio, adultos mayores desmayados y personas deshidratadas es lo que se vivió durante otro día más de cobro en los Bancos del Bienestar, ubicado en el fraccionamiento Hornos y cerca del Zócalo de Acapulco, donde la para retirar su pensión tienen que esperar hasta más de cinco horas.

Los adultos mayores llegan desde las 05:00 de la mañana para poder cobrar algunos en los cajeros automáticos y otros en ventanilla, sin embargo los cajeros colapsaron en algunos casos y se quedaron sin sistema.

Lea también: Guerrero distribuye más de 25 mil mdp de programas del Bienestar

Las personas de la tercera edad, algunos enfermos, muchos sin consumir alimento y otros que requerían hacer sus necesidades, se quejaron por la lentitud del servicio y porque tenían que estar bajo los fuertes rayos del sol.

Para poder cobrar su pensión en los cajeros del Banco del Bienestar, ubicados en la calle Jesus Carranza de la colonia Centro y en la calle Francisco de Ulloa, esquina Vasco Núñez de Balboa del fraccionamiento Hornos, tenían que esperar entre cinco a ocho horas.

Estado Comienza mañana el pago de Pensiones del Bienestar en Guerrero

Debido a los fuertes rayos del sol y el calor, en el Banco del Bienestar, ubicado en el Fraccionamiento Hornos, se registraron casos de personas desmayadas y tuvo que acudir la ambulancia del centro de urgencias médicas, Acapulco para brindar el auxilio.

Madres solteras, jóvenes y adultos mayores, que acudieron a cobrar su apoyo otorgado por el gobierno federal, en el cajero del Banco del Bienestar cerca del Zócalo, denunciaron que la institución bancaria cerró sus puertas por presuntas fallas y al interior no había servicio.

El adulto mayor Andrés Rivera, quien viene desde Pie de la Cuesta a cobrar su pensión, dijo que ha permanecido en el lugar más de tres horas y no ha podido cobrar en el cajero automático.

Molesto y con un dolor en su rodilla, Don Andrés se tuvo que regresar nuevamente a su casa porque dijo que con las largas filas era imposible que este día pudiera cobrar.

La espera bajo el rayo del sol les provoca el golpe de calor que termina por desmayarlos. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco.

A su vez, la señora Bertha ha permanecido cinco horas esperando cobrar su pensión, en medio del calor y los fuertes rayos del sol, y pidió a las autoridades compadecerse de los adultos mayores y colocar un baño y más lonas para que la gente se cubra del sol.

“Nos tienen como si fuéramos animales, no hay baño, no hay una llave de agua, no hay sombra para cubrirnos del sol. Hay mucha gente y es tiempo que se compadezca de la gente”.