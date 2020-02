¡Adiós a las tradicionales calandrias en Acapulco! firman acuerdos para sustuir a caballos por carros eléctricos

Obligados y presionados por la amenaza que hicieron autoridades de Semaren con encerrarles sus calandrias, concesionarios, firmaron el acuerdo para sustituir los caballos por carros eléctricos.

"Nos dieron un ultimátum, que, si no firmábamos, nos encerraban las calandrias, y así ya no podríamos trabajar, además desde el estado, nos bloquearon para no poder pagar las nuevas concesiones de este año, también para presionarnos con la firma", expresó el calandriero Librado Vielma. Local Exhiben nuevo video de maltrato a caballo que tira de calandria

En entrevista previo a la firma del convenio en las instalaciones de la delegación de la Semaren en Acapulco, Librado Vielma, dijo que no confían en las autoridades, por lo que si estás no cumplen con los acuerdos como el de adsorber por dos años el mantenimiento del vehículo eléctrico, se manifestarán en toda la ciudad.

Señalaron que aun cuando los obliguen a firmar el convenio, como calandrieros no están de acuerdo con la sustitución de los caballos, pero esperemos que fusionen los vehículos eléctricos, porque de lo contrario, nosotros mismos llevaremos los vehículos para entregarlos a las autoridades de gobierno.

Refirieron que hay un grupo de calandrieros que pretenden a través de un proceso legal, no aceptar la sustitución de los caballos, pero este proceso no tendrá futuro, debido a que las autoridades ya determinaron acabar con la tradición que por años se vivió desde los años 40 en este destino de playa.

Indicaron que una vez firmado el convenio, las autoridades entregarán los carros eléctricos en un lapso de 90 días, tiempo en el que estarán trabajando con los caballos en la costera Miguel Alemán.