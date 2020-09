Acapulqueños continúan resistiéndose al uso del cubrebocas y la sana distancia

Ciudadanos acapulqueños continúan resistiéndose a utilizar cubrebocas y sana distancia en espacios públicos, a pesar de que los contagios del Covid-19 van en ascenso y que cada 24 horas continúan muriendo ciudadanos guerrerenses como consecuencia de la nueva patología.

Durante un recorrido por los mercados y principales calles del puerto, se puede observar cómo las personas pasan por alto las medidas preventivas, en especial la de no aglutinarse, la cual es indispensable de acuerdo a las autoridades federales. Local Suspenden audiencias públicas en el Ayuntamiento como medida de prevención sanitaria

En el transporte público y calle, son especialmente los jóvenes quienes no usan cubrebocas y se les aprecia relajados, quizá por pensar que la letalidad del virus no les causará estragos en el cuerpo, debido a su fortaleza y a que posiblemente no tengan enfermedades crónicas.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud Federal ha dado a conoce que no sólo personas adultas mayores están perdiendo la vida a causa del Covid-19, por lo que han exhortado a toda la población a seguir la recomendación y evitar expandir más el virus.

Solo en las plazas comerciales e instituciones de gobierno se está haciendo válido el uso del cubrebocas, debido a que no se permite que ningún ciudadano entre a las instalaciones sin el equipo de protección, además de que tampoco se permite la entrada a quienes tengan temperatura corporal alta.