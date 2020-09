Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo bloquearon la avenida Ignacio Ramírez

Trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo adheridos a la sección 14 del sindicato independiente bloquearon la avenida Ignacio Ramírez, justo atrás del palacio municipal, para demandar el inmediato pago de la quincena correspondiente a la primera quincena de septiembre, misma que ya denegaron.

Los quejosos indicaron que no hay razón para el retraso de pagos pues se trata de recursos que el gobierno municipal tiene etiquetados y presupuestados desde el año pasado, además de que se no se trata de un retraso generalizado, fueron solo parte de los afiliados a este sindicato los que no recibieron pago.

Los manifestantes se concentraron en la entrada del palacio municipal y sin bloquear nada pidieron ser escuchados, hasta que del interior del edificio salió el subsecretario de asuntos políticos del ayuntamiento, Ernesto Franco Pérez, quien lejos de tratar de atender el problema quiso regañar a los manifestantes, “ustedes siempre con la misma cantaleta”, reprochó.

La postura del funcionario molestó a los trabajadores quienes mostraron estados de cuenta en los que se les han hecho cargos de interés moratorio por no pagar a tiempo créditos que les otorgaron las instituciones bancarias , “esto no es una cantaleta esto es una afectación que hacen al salario de los más pobres”.

El funcionario teto de justificarse y dijo que el tampoco ha cobrado y aunque las proporciones salariales son abismales también sufre por no tener el emolumento “el salario es diferente pero también las necesidades son diferentes y estamos aguantando”.

Ernesto Franco también les advirtió que habrá una especie de validación para establecer quienes están trabajando y quienes se fueron a descansar por la pandemia y quienes están trabajando son los que recibirán el salario, ello generó nuevo inconformidad porque hubo quienes señalaron ser hipertensos y diabéticos por lo que se les envió a confinamiento mismo que han roto para ver qué pasa con sus salarios.

Finalmente al no haber una solución a su demanda de pago salarial los empleados decidieron realizar el bloqueo a la avenida.