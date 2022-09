Acapulco tiene muchos desafíos: Abelina López

La presidenta Abelina López Rodríguez aseguró que Acapulco tiene muchos desafíos, mismos que en los próximos dos años de su gobierno serán atendidos como parte prioritaria.

Al asistir al acto cívico por el CLXXV aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Parque de la Reina, la alcaldesa insistió nuevamente que recibió una administración totalmente colapsada en todos los sentidos.

Lee también: Por informe de Abelina cerrarán circulación en calle Urdaneta

Local Hoy la prioridad es beneficiar con obras a los que menos tienen

"Yo estoy motivada, porque se que mi honradez tiene un sentido, yo encuentro 20 años perdidos, prácticamente no se hizo nada para mejorar la ciudad, y a mi llegada me explotaron todos los problemas, pero hoy más que nunca me siento más fortalecida y entregada al servicio", precisó a poco más de 24 horas de rendir su primer informe de gobierno.

En declaraciones la presidenta informó que en los próximos dos años su gobierno trabajará en los proyectos de la playa incluyente en Manzanillo, en el saneamiento de la bahía, en distribución de agua potable y la remodelación de todos los andadores de la zona turística.

Así como la actividad turística para poder vender bien el destino de playa, una inversión de 300 millones de pesos en colectores para evitar escurrimientos de aguas negras y la rehabilitación de la rotonda de hombres o personas ilustres.

Reconoció que su gobierno en este primer año ha tenido el respaldo del gobierno federal que está invirtiendo un presupuesto de 220 millones de pesos para rehabilitar colectores en una primera etapa.

Así como el gobierno del estado que destinó un total de 85 millones de pesos para la mezcla de recursos, para destinarlos a los trabajos de la primera etapa del colector Sonora, Malespina y plantas de tratamiento de aguas residuales.