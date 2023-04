Acapulco requiere nueva estrategia de seguridad

El puerto de Acapulco requiere de una mejor estrategia de seguridad pública con la que se pueda combatir a los grupos delictivos que mantienen el control de la ciudad, coincidieron en señalar regidores que integran el Cabildo de este destino de playa.

Señalaron que los actos de violencia ocurridos durante está temporada de vacaciones de Semana Santa, deben de ser considerados como una medida de alerta para mejorar la estrategia que a fallas, se ha mantenido sin tener buenos resultados.

El regidor por Movimiento Ciudadano Genaro Vázquez Flores, dijo que no se puede seguir con una estrategia que desde su inicio ha dado malos resultados en materia de seguridad pública no sólo en Acapulco y Guerrero si no a nivel nacional.

"En Acapulco, requerimos de una verdadera estrategia de seguridad, no sólo de la presencia de miles de elementos recorriendo la Costera y las colonias, porque esto no da los resultados que están exigiendo los ciudadanos", expresó el edil.

Lee también: Ataque armado en bares de la Condesa deja 7 personas heridas

Indicó que la estrategia debe de cambiar porque los resultados son negativos, siguen los muertos, enfrentamientos, balaceras y ataques en negocios pese a la presencia de miles de efectivos.

Por su parte, la regidora independiente en el cabildo de Acapulco Ricarda Robles Urioste, manifestó que la violencia ha rebasado la estrategia que el gobierno federal ha mantenido aún con las muestras de rechazó de la ciudadanía.

"Esta temporada de vacaciones, una vez más fue muestra de la mala estrategia que se tiene para combatir el problema de la violencia, es necesario tomar otras medidas para tener resultados, o de lo contrario la violencia seguirá afectando la imagen de este destino de playa", manifestó.

La temporada de vacaciones de Semana Santa 2023, empezó con un ataque en plena playa de Caleta dejando cuatro personas fallecidas, una de estas una turista de la Ciudad de México.

Mientras que los últimos dias de la temporada, fue asesinado un dirigente transportista, y un hombre herido por arma de fuego en playa Langosta.