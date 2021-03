Acapulco está por encima de partidos políticos: Zeferino Torreblanca

Al señalar que espera un comunicado oficial de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional, respecto a la presunta definición del candidato a la presidencia municipal de Acapulco, el aspirante externo Zeferino Torreblanca Galindo adelantó que él está “vigente” y seguirá participando por el bien de este puerto, porque “Acapulco está por encima de Morena”.

“Acapulco está, insisto otra vez, por encima de cualquier interés, está por encima de los partidos políticos, inclusive por encima de Morena, espérenos”, afirmó. Local Los jóvenes y las mujeres son el motor de la 4T: Félix Salgado Macedonio

La noche del martes, el senador Salomón Jara Crúz, delegado nacional de Morena en Guerrero, reveló que la diputada federal Abelina López Rodríguez fue la ganadora de la encuesta que definió al aspirante a la alcaldía porteña.

Al respecto, Torreblanca Galindo dijo que se enteró “en algunos medios de comunicación y en las redes sociales… que extraoficialmente han tomado una decisión el partido Morena, y digo extraoficial, porque no conozco la postura oficial, de que ya tienen candidato o que ya han decidido las encuestas”.

A través de un mensaje difundido en Facebook, el también ex gobernador de Guerrero, dijo que no tiene conocimiento de dichos resultados y si él fue o no, incluido en ese sondeo, ni la metodología que se aplicó en la misma.

“Yo no tengo ningún conocimiento, si fui incluido en las encuestas, cuál fue la mecánica, pero también quiero recordarles que yo me acogí a una convocatoria que tenía como plazo de vencimiento el 27 de marzo. Luego entonces esperaré a que haya una postura oficial, para yo también hacer un posicionamiento amplió, en relación a todos los temas”, mencionó.

Abundó que realizará un análisis, después del sábado 27 de marzo en que vence el plazo para ser notificado y entonces, fijará un posicionamiento respecto a los resultados de la encuesta de Morena.

Pidió a sus seguidores esperar para no tomar una decisión apresurada, porque “Zeferino está vigente y seguirá participando por el bien de Acapulco y por el bien de la democracia y porque así lo requieren nuestros hijos y nuestras familias”.

“Lo que sí les puedo decir, es que no voy a bajar la guardia en lo que a democracia se refiere, no voy a cerrar el capítulo y se acabó y no voy a volver a abrirlo. Hay otro capítulo y ese capítulo tiene que ver con mi presencia, con mi interés porque le vaya bien a Acapulco, con mi interés porque la democracia siga permeando, y no sean solamente los intereses de unos cuantos. Voy a seguir repitiendo, voy a hacerles posturas y les recuerdo que Acapulco bajo cualquier otra circunstancia, merece la mejor atención, merece nuestro mejor esfuerzo, nuestro cariño, nuestro amor por él”, comentó.