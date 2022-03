Solo era un chiste, dijo Will Smith por burla a hombre con alopecia en programa de Arsenio Hall

Will Smith se mantiene en la polémica después de su violenta acción en la premiación de los Oscar, en donde golpeó a Chris Rock y mostró una gran furia ante un chiste contra su esposa Jada Pinkett Smith y su alopecia.

Debido a esto, los fans y usuarios de internet no han dejado de expresar su opinión y rescataron diferentes momentos en los que Will Smith no tuvo reacciones iguales, como en esta entrevista con el comediante Arsenio Hall.

Will Smith se burla de la calvicie de alguien más

La nueva adición a la polémica llegó en una entrevista a Will Smith durante el programa de entrevistas conducido por Arsenio Hall (The Arsenio Hall Show), el cual se mantuvo al aire en su primera etapa de 1989 a 1992.

Por ello, se puede ver a Will con su vestimenta clásica del “Príncipe del Rap”, al ser el personaje que mantenía en los comienzos de su carrera. De forma que luce una gorra colocada de lado y ropa deportiva holgada.

La broma llega cuando el actor pone atención en uno de los miembros de la banda musical del programa de Arsenio Hall, quien es calvo.

“Este mundo, no puedes hacer eso en este mundo hombre, existen reglas. Como ese tipo, tiene una regla, tiene que afeitarse su cabeza todas las mañanas, esa es su regla, él sigue las reglas”, dijo Will Smith mientras la cámara hace notar la calvicie del miembro de la banda.

La reacción del público no es muy buena y con pocas risas, entonces Will gritó al público: “solo es una broma, vamos”. Arsenio Hall, en su posición de líder del programa, solo señaló que eso es lo que se gana cuando el personaje te domina.

Este clip fue rescatado por el usuario Char en YouTube y se ha compartido en múltiples redes, en especial en Reddit.

Muchas reacciones en contra de Will

Muchos usuarios consideran que Will Smith debió ser más flexible con la broma de Chris Rock a su esposa Jada, ya que también él se ha burlado de la calvicie.

Aunque las condiciones pueden ser diferentes, al ser la alopecia de Jada causada por una enfermedad, los usuarios defienden que en esencia Rock solo se burló de su falta de cabello al llamarla G.I.Jane, pero no de su enfermedad.

Además, Chris Rock tuvo la misma defensa cuando vio el enojo de Will Smith desde su asiento al responderle que solo se trataba de una broma y que no volvería a hacerla.

“Quiero decir, él también sonrió con la broma de Chris Rock. El problema no es la broma, es la enfermedad mental de Will Smith y/o los problemas de ira que surgieron inmediatamente después”, señaló el usuario _username1.

Muchos otros señalaron que Will no actuó de forma violenta por el chiste realizado por Chris, sino por la reacción que tuvo su esposa, quien desde el principio se mostró molesta ante la broma.

“Ese hombre es claramente inseguro, enfermo y manipulado por su esposa hasta el punto de que atacara a alguien casi sin provocación porque ella lo miró. Y mientras otros hombres lo mimaban, por agredir a alguien porque eso tiene mucho sentido ¿dónde estaba Jada?”, escribió el usuario Queenzel.

“Creo que debería tomarse un descanso (Will Smith). Desde la actuación, las apariciones públicas, las redes sociales y su esposa. Actuó como un imbécil, pero también como un imbécil que no está mentalmente bien”, agregó el usuario Guessididnt.

Mientras se definen las consecuencias o posibles castigos que puede enfrentar Will Smith por su acción ante Chris Rock, los usuarios mantienen la polémica y la discusión sobre si lo que hizo es defendible o no.

