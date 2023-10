Voz en Punto celebra 30 años de exploración con su voz

Voz en punto es una fiesta. Sus integrantes no sólo cantan, sino que replican instrumentos. Pioneros de los ensambles a capela en México, durante este 2023 celebran su 30 aniversario con presentaciones dentro y fuera del país.

Después de participar en las Fiestas de Independencia en diversas ciudades de Guanajuato, así como presentarse en las comunidades Ixmiquilpan y San Andrés Daboxtha en el estado de Hidalgo, en septiembre, del 4 al 10 de octubre volverá a los escenarios internacionales con una serie de cuatro presentaciones en el Festival Internacional GIOIA en la ciudad de Pasto, Colombia.

Celebridades The Weeknd derrocha amor en el Foro Sol

“Es una gran satisfacción haber llevado la cultura de México al lenguaje a capela y con esta música recorrer ya también casi 30 países y además haber sembrado el canto coral por todo México”, dice en entrevista con El Sol de México su fundador y director, José Galván.

Su repertorio se basa en el cancionero mexicano, e incluye canciones de Cri Cri, “pero hablar de la música mexicana es algo inmenso, y tenemos programas que van desde la música virreinal, del renacimiento, barroca, en lenguas indígenas, música tradicional, digamos que la propuesta central de Voz en punto es el sonido de México”, agrega.

Y si bien aclara que lo que hace el coro de seis espléndidas voces es “crear ambientes”, verlos en escena es acudir al concierto de una pequeña orquesta o hasta un mariachi.

“Todos tenemos un personaje, que a veces llega a ser solista, otras un arpa, un tololoche, una guitarra, una trompeta, y entre todos creamos esa magia”, comenta Vanessa Millán, quien además se desempeña como profesora de niños y jóvenes.

“Somos barítono, tenor 1, tenor 2, alto, soprano 1 y soprano 2, es toda la gama de las voces, desde las más graves hasta las más agudas, nos reciben en todo el mundo increíble, porque no solamente salimos a cantar, sino a vibrar, emocionarnos, no sólo vibra nuestra voz, sino todo nuestro ser, me acuerdo en Alemania, en Rusia, aunque no entendían, sentían cerca la música de México”, señala Sonia Solórzano, otra de las fundadoras de la agrupación, cuyos integrantes tienen además formación actoral y de clown.

Parte de su labor, es impartir talleres en los lugares donde se presentan, además de que el año entrante, abrirán una licenciatura en canto popular. Pero, apunta Mariana Cailly, “todos tenemos esa capacidad y hacemos la invitación a hacerlo tal vez en un formato más pequeño, sin necesidad de tomar clases o formar un grupo, sino juntarse con la familia, con los amigos y cantar, a lo mejor con una guitarra, retomar esa parte musical en la cotidianidad, que es muy rica y es donde surgen proyectos como el nuestro”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La agrupación lanzará próximamente un nuevo disco de Cri Cri, con temas que no estaban grabados, con la asesoría de Tiburcio Gabilondo, heredero y custodio del acervo musical de su padre Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri; regresan al repertorio que les dio la primera nominación a un disco mexicano en los Premios Contemporáneos de Música a Capela.

Fundado en 1990 por el maestro José Galván, e integrado actualmente por Sonia Solórzano, Mariana Cailly, Vanessa Millán, Sergio Quiroz y Luis Giolando Martínez, el grupo celebra hasta este 2023 su 30 aniversario, por la pausa obligada a causa de la pandemia.