The Beach Boys: Comparten su legado

The Beach Boys están de regreso con un box set titulado Sail On Sailor 1972, que es un robusto paquete que, con el pretexto de celebrar su período transformador de aquel año, rescata todo el material de dicha época que permanecía guardado y que bien podrá satisfacer el apetito insaciable de sus aficionados, a unos cuantos días de que llegue la época de escribirle a Santa Claus.

Se trata de una caja que recoge los discos Carl and the Passions - So Tough (1972) y Holland (1973) y que, de acuerdo con su compañía disquera comprende el último capítulo de la serie de archivo producidos por Mark Linett y Alan Boyd, quienes anteriormente lanzaron productos no menos exitosos, como SMiLE Sessions y Feel Flows -The Sunflowerand Surf's Up Sessions 1969-1971.

El primer adelanto de dicho lanzamiento es la canción, hasta ahora inédita “Carry Me Home”, que fue grabada precisamente en 1972, durante las sesiones de Holland, y que sólo era conocida por sus fans en una versión pirata de no muy buena calidad de audio.

Sobre esa canción, Mike Love apunta que es una buena representante de esta colección, “sobre todo porque ya todo el mundo conoce los mayores 40 éxitos del grupo, pero no todos conocen a fondo el material de la época de Holland ni de grabaciones en vivo como la que los Beach Boys realizaron en el Carnegie Hall”.

Esa sería quizá la joya de la corona de este nuevo paquete que se presenta en varias versiones, tanto en vinilo como en disco compacto, para todos los gustos y acorde con distintos tipos de bolsillos, incluida una edición “super deluxe” de 6 CDs que incluye extras como el EP Mount Vernon and Fairway (A Fairytale) más un concierto en el Carnegie Hall, de Nueva York, con una gran cantidad de tomas descartadas inéditas, spots de radio, versiones alternas, mezclas diferentes y versiones a cappella, entre otras curiosidades que suman 105 pistas en total, de las cuales 80 serían inéditas.

¿Pero por qué recurrir especialmente al año de 1972? De acuerdo con Universal Music (UMG) -la propietaria actual de Capitol Records, que fuera la disquera original del grupo- aquel “fue un período crucial para The Beach Boys, quienes estaban recién salidos de una ola de nueva popularidad y elogios de la crítica” -cuando aprovechan para grabar su 18º álbum de estudio, Carl and the Passions – So Tough y, por primera vez en su historia incorporan a nuevos miembros como el guitarrista/bajista Blondie Chaplin y el baterista Ricky Fataar.

Fue así como en aquel año The Beach Boys expanden su sonido en grabaciones como "You Need A Mess Of Help To Stand Alone", "Marcella", "Here She Comes" y "Cuddle Up".

Sobre la canción que da título al box set, Mike Love asegura que “Sail on sailor” es una canción muy singular porque la escribieron hace medio siglo, en aquel momento en el que se incorporaron a la banda Chaplin y Fataar, por lo que ayuda a completar el mosaico de cómo era la banda en ese momento.

El arte de “desmenuzar” la música

Hace ya varias décadas que la industria de la música encontró en este tipo de productos una oportunidad para capitalizar ciertos materiales que un día fueron considerados como descartables y que hoy valen poco menos que oro molido para los fans de las leyendas más grandes de la música pop.

Para Mike Love, esta es también una manera de acercar a su público al proceso de varias de sus composiciones, de manera que puedan conocer cómo se escuchaban algunas canciones sin terminar o que estaban en construcción, así como conocer su origen y desarrollo hasta convertirse en un producto terminado.

“Es interesante cuando escuchas a uno de los integrantes resolviendo una parte musical en el piano pero aún no están listas las letras y todo está en pleno desarrollo”, asegura.

Además de las versiones monumentales en LP y CD, ¿este material estará completo en las plataformas de streaming?

No lo sé, porque esas son las versiones de lujo o de colección, pero también están las versiones más pequeñas, que por lo tanto serán más asequibles… Yo les recomendaría que además de escuchar los dos discos que vienen en la caja le pongan atención al concierto en el Carnegie Hall, porque es muy hermoso, tiene algunas cosas únicas de verdad.

Al escuchar este y otros materiales de The Beach Boys, uno no puede dejar de notar los increíbles arreglos vocales que siempre los distinguieron.

Claro, es que esas armonías complejas o intrincadas nos distinguieron de tantos otros grupos, y aunque no siempre nuestras canciones dependían de esos arreglos de armonías, sí es algo que destaca en la mayoría de ellas.

Ese elemento vocal es algo que ya casi no se escucha en la música popular de esta época, ¿no lo crees?

Sí, puede ser por el tipo de producciones que se hacen ahora, en donde quizá hay un mayor énfasis en el sonido de la pista o en sus efectos especiales, que en las voces… Siguen habiendo muchos grandes cantantes en la actualidad, aunque no muchos que puedan hacer armonías de tres o cuatro partes, eso es algo que no es tan común, y que era parte de nuestro estilo.

Hablando de la música actual, ¿hay algo que te guste en particular?

Sí… Me gusta Bruno Mars. Siempre habrá grandes cantantes, ahí está Adele por ejemplo, siempre habrá gente destacada.

Hace diez años lanzaron su último LP de estudio, That's Why God Made the Radio. ¿Hay posibilidad de que algún día volvamos a escuchar un nuevo material de la banda?

¡No lo sé! Tenemos una historia tan larga y hay tanto material y colecciones disponibles de nuestro trabajo, que hablan de lo que hemos hecho y de la diversidad de trabajos que produjimos a lo largo de los años… Pero por ahora no ha habido alguna conversación para hacer nuevos discos, la verdad.

La mayoría de sus canciones destacan por sus vibras positivas y por las bellas imágenes que crean en la mente del escucha. ¿Crees que ese es quizás su mayor legado?

Sí, es justamente por el trabajo en las armonías, ya sea en éxitos como “California Girls”, “Surfing USA” o la que quieras… Casi todas tienen esos componentes que señalas, seguro que hay algo de eso.

¿Qué piensas cuando escuchas la frase “Wouldn't It Be Nice”?

Por supuesto que pienso en esa gran canción. Es una canción muy bella porque habla del amor, de alguien que está enamorado y que sólo desea estar con esa persona en la vida, ya sea casándose o lo que sea… Es otra canción que yo ayudé a escribir y bueno, de verdad creo que es genial, porque la gente se conecta automáticamente con ella desde que la empieza a escuchar y eso es increíble.

Siempre quise preguntarles por The Beatles, y por eso que ustedes provocaron en ellos cuando hicieron el álbum Pet Sounds.

Bueno, yo creo que ellos se inspiraron en eso porque era una aproximación distinta del tipo de música que estábamos haciendo… Creo que tuvimos una buena competencia, porque a ambos grupos nos gustaba lo que hacía el otro; de hecho ambos grupos nos inspiramos en The Everly Brothers, y aunque tomamos diferentes caminos… Creo que la influencia fue mutua.

Este nuevo box set también llega justo en el momento en el que The Beach Boys celebran su 60 aniversario como banda, convirtiéndose, de acuerdo con UMG, en “la primera banda de pop estadounidense en alcanzar el hito de los 60 años”.

Y sin embargo, para Mike todo se resume a aquel pasatiempo que comenzó en las reuniones familiares o de Navidad, cuando se reunía con sus primos (Brian, Carl y Dennis) para tocar algunas canciones; un pasatiempo que terminó convirtiéndose en su profesión:

“Mi primo Brian (Wilson) y yo escribimos algunas canciones geniales juntos y tuvieron mucho éxito… Hemos disfrutado durante tanto tiempo de esta gran bendición y lo mejor es que aún podemos hacerlo después de 60 años de haber empezado”, concluye.

