Johnny Depp: El actor que siempre quiso ser rockero

El pasado 15 de julio Johnny Depp lanzó un disco titulado 18, grabado en compañía de Jeff Beck. Se trata de una aventura en la que la estrella de Hollywood y el legendario guitarrista de blues proponen algunas versiones de clásicos del rock, además de un par de canciones propias.

No faltaron las agencias informativas y los medios que se apresuraron a calificar el lanzamiento como una forma del actor de aprovechar el reciente escándalo mediático en el que le ganó una batalla legal a su ex esposa Amber Heard.

“Johnny Depp se repone tras su juicio y lanza álbum junto al astro británico Jeff Beck”, publicaba la agencia AFP tras la salida del disco.

Aunque para ser justos, hay que decir que la relación de Johnny Depp data de mucho tiempo atrás, concretamente desde los años ochentas, cuando a principios de esa década formó parte de una banda de Florida llamada Rock City Angels, la cual tuvo un éxito moderado y grabó tres discos.

Ya en los años noventas, Depp comenzó a tener algunas discretas apariciones en discos recopilatorios como Party Line, Help y el tributo a Kerouac, Kicks Joy Darkness (1997), además de que tocó el slide guitar en una canción del disco Be Here Now, de la banda Oasis, también de 1997.

También sobre el escenario se le comenzó a ver, acompañando a amigos como Iggy Pop, quedando registrada su colaboración en discos como Nightclubbing In Paris, además de que en esa misma década el actor había otra banda de rock llamada P, en compañía del líder de Butthole Surfers, Gibby Haynes y otros músicos.

Ya en este siglo lo hemos visto aparecer en producciones discográficas como Bliss (2000) de su ex pareja Vanessa Paradis, donde se incluyen dos temas de su autoría, así como en la banda sonora de Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street (2007); el disco de poemas When You're Strange: A Film About The Doors (2010); Arizona Dream (2011), compartiendo micrófono con Emir Kusturica y Goran Bregović o The Rum Diary (2011), tocando una canción original de Patti Smith, sólo por mencionar algunos.

Ya en la década pasada, lo vimos de nuevo junto a su amiga Patti Smith, tocando la guitarra y la batería en la canción “Banga”, del disco homónimo del 2012, lo mismo que en compilatorios como West Of Memphis: Voices For Justice (2013), donde acompaña a gente como Tonto's Giant Nuts y Nick Cave, o en el disco homónimo de Ryan Adams (2014), donde toca la guitarra en dos canciones.

Hasta aquí, haciendo a un lado las dos bandas efímeras de las que formó parte, la actividad musical de Johnny Depp se limitaba a los palomazos entre amigos y las colaboraciones esporádicas en proyectos a los que lo invitaban a participar.

Un “supergrupo”

Es así como llegamos a Hollywood Vampires, el dream team que Depp formó en 2012 junto a dos leyendas del rock: el cantante Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry, de la banda Aerosmith.

El grupo tomó su nombre del club de bebedores famosos que formó el propio Cooper en la década de los setentas y en el que se encontraban John Lennon, Ringo Starr, Harry Nilsson y Keith Moon, entre otros.

La banda de hard rock hizo su debut en vivo en el famoso Roxy, de Los Ángeles y desde entonces ha realizado dos giras mundiales y lanzado los álbumes de estudio Hollywood Vampires (2015) y Rise (2019), además de varios mini álbumes en los que tocan canciones propias y covers.

Y ese sería el antecedente directo de su nueva aventura discográfica, en la que se hace acompañar de otra leyenda viviente: el guitarrista Jeff Beck, quien tiene en su currículum haber militado en grupos clásicos como The Yardbirds, Beck, Bogert & Appice y su propia banda, The Jeff Beck Group.

Todo comenzó en mayo de este año, cuando Depp se unió a la gira de Jeff Beck por el Reino Unido, donde el propio Beck anunció que habían grabado un álbum juntos.

Ambos se habían hecho amigos desde 2016, gracias a su afición compartida por los coches y las guitarras.

El álbum, titulado 18, incluye canciones de John Lennon ("Isolation"), de Marvin Gaye ("What's going on") y de The Velvet Underground ("Venus in furs"), además de canciones originales, como "This is a song for miss Hedy Lamarr", en la que Depp rinde homenaje a la estrella del cine hollywoodiense del mismo nombre.

"Cuando Johnny y yo empezamos a tocar juntos (...) tuvimos la sensación de que teníamos de nuevo 18 años. Así que ese fue el título del álbum", explicó recientemente Beck.

Mientras tanto, algunos medios siguen poniendo en tela de juicio esta faceta suya, al publicar decir que “Depp, de 59 años y tras muchos cigarrillos, hace grandes esfuerzos con sus cuerdas vocales y Jeff Beck, de 78, hace malabarismos con su guitarra”.

Entre el arte pop y el callejero

En realidad, parece que Johnny Depp es un hombre multifacético, pues además de actuar, producir, cantar y tocar varios instrumentos, también le gusta pintar.

Esta misma semana trascendió que el artista obtuvo más de 3 millones de libras en la primera venta de sus creaciones, a través de la galería británica Castle Fine Art.

Las litografías de edición limitada, que fueron promocionadas a través de su propia cuenta de Instagram, provocaron una frenética actividad en el portal de la galería, que se saturó.

En este caso, Depp retrató a cuatro personas que lo han inspirado: el guitarrista Keith Richards, de The Rolling Stones; el actor Al Pacino; la leyenda del folk Bob Dylan y la actriz Elizabeth Taylor.

"Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre las personas que más me importan, como mi familia, amigos y la gente que admiro", dijo el actor, asegurando que hasta entonces había guardado su arte sólo para él mismo.

Por su parte, la galería describió el trabajo de Depp como algo "situado entre el arte pop y el callejero" con trazos libres y fluidos.

En cualquier momento Depp volverá a los foros de cine, ya que esa es su actividad principal y gracias a la cual se ha convertido en uno de los hombres más ricos de Hollywood.

Pero es un hecho que 18 no será la última aventura musical en la que podremos escucharlo cantar o tocar cualquier instrumento.

Este es Johnny Depp, el artista que ha contado en más de una ocasión que cuando empezó en la industria del espectáculo en realidad tenía la intención de convertirse en guitarrista, pero que fue Nicolás Cage quien lo convenció de incursionar en la actuación… Y el resto es historia.

