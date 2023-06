Talina Fernández dejó un último mensaje: pidió publicarlo tras su muerte

La presentadora, actríz y periodista Talina Fernández falleció este miércoles a los 78 años tras ser hospitalizada de emergencia.

Decenas de comunicadores y miembros del espectáculo han compartido mensajes lamentando el fallecimiento de la Dama del buen decir.

Una de las personalidades que estuvo cerca de Talina en sus últimos años, fue el productor Andrés Tovar, que compartió en sus redes un video que ella pidió, saliera a la luz cuando muriera.

"Comparto este video a petición de Talina. 'Súbanlo a la red cuando haya trascendido'- me dijo en la Navidad del 2020. 'Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…'. Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto", compartió el que también es esposo de Maite Perroni.

En el video, Talina Fernández describe que Andrés y un grupo de jóvenes, refiriéndose a Andrés Tovar, Carlos Arenas y Paulina Mercado la acogieron en sus últimos años de carrera.

"Termino el año con una alegría nueva en mi corazón, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un nuevo grupo de jóvenes, liderados por Andrés, y me llevan, me acogen en su grupo, y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir", dice Talina en el video que fue grabado en la Navidad de 2020.

Después de años haber pausado su carrera en la pantalla chica, Talina Fernández regresó como parte del equipo de conductores de Sale el Sol gracias a Andrés Tovar, quien la buscó para que regresara a la televisión.

Después de que Andrés se separara del proyecto en el programa matutino, Talina también salió como parte de las reformas que le hicieron al programa. Posteriormente, la pudimos ver nuevamente en su participación en MasterChef Celebrity 2.