Sergio Tovar Velarde narra los misterios del encierro en serie online

Al director Sergio Tovar Velarde le alcanzó la pandemia y cuarentena en la casa de su padre, “un lugar muy amplio que tiene muchos pasillos, escaleras y cosas”, dice. Ahí mismo, cuando era un niño, “hacía mis primeras películas mis primeros cortos con todo lo que había aquí”.

Ese lugar ahora se convirtió en la locación para El fantasma de la lavadora, serie online que desarrolló junto a su pareja, Orlando Manrique, y que ambos crearon a partir del encierro por el Covid-19. “Es una exploración de lo que se volvió la vida, como yo la percibo desde que comenzó la pandemia”, explica Tovar en entrevista.

Gossip Los Latin Billboards podrían ser la primera gala tras la pandemia

El fantasma de la lavadora surgió a partir de la inquietud de ambos por contar lo que ocurría con el encierro, tomando herramientas que pudieran encontrar en esa casa y recurriendo a una cámara profesional, unos celulares para grabar el audio, unas luces led y dos lámparas de buró para filmar esta historia.

Ambos, además de crear y producir la serie de manera íntegra, conforman a los protagonistas de la historia: Reynado y Carlitos, quienes después de verse para tener un encuentro sexual casual, se ven forzados a quedarse confinados ante la emergencia sanitaria.

Siendo prácticamente desconocidos, comienzan a convivir, hasta que Carlitos descubre el misterio de un fantasma atrapado en la lavadora.

“Incluir un fantasma y que viviera en una lavadora tiene mucho que ver con que necesitábamos adecuar la producción a lo que había. El primer planteamiento de la serie era: ‘sabemos que la podemos poner en YouTube, que la haremos con el equipo que tenemos aquí, no necesitamos vestuario ni nada’, así que quisimos aprovechar la casa de mi padre, y se me ocurrió la idea de que en algún lugar hubiera algún misterio. Siempre me gusta jugar con cuestiones mágicas, fantásticas y yo creí en el fantasma”, dice Tovar, quien en 2014 dirigió la cinta Cuatro lunas.

Realizar un capítulo lleva prácticamente toda la semana, explica el cineasta, son dos o tres días de rodaje y el resto de post producción. Mientras que los episodios se escriben cada semana, para mantenerlos vigentes con la realidad que está ocurriendo día con día.

“Las ideas las vamos adaptando según las cosas que van pasando afuera. Por ejemplo, en el episodio tres hablamos de que hay gente a quienes ya están dejando salir y eso lo estrenamos un día después de que se removió el programa de sana distancia. De alguna manera hemos tratado de no adelantarnos mucho a la historia, de tenerlo todo claro y dejar que la misma situación del país y a nivel mundial nos vaya guiando para escribir la historia”.

El fantasma de la lavadora estrena mañana el episodio cuatro de los cinco que conforman esta entrega. La producción cuenta además con las actuaciones especiales de Mónica Dionne y Elisa Vicedo y puede verse de manera gratuita en el canal de YouTube de Sergio Tovar Velarde.