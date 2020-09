Reviven en streaming el musical ¡Si nos dejan!

El actor Mariano Palacios se confiesa emocionado y siente realizado, porque por primera vez a nivel mundial se apreciará el musical ¡Si nos dejan!, en una transmisión en streaming el miércoles 16 de septiembre.

Hace seis años que esta producción bajó el telón, en ella se interpretan poco más de 40 canciones de compositores de música ranchera hiladas en un libreto ideado y dirigido por José Manuel López Velarde, también creador de otro musical exitoso: Mentiras.

Con ¡Si nos dejan!, que incluye éxitos que hicieron famosos a José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, Palacios realizó dos giras internacionales y gracias a que fue videograbada se podrá compartir en la función streaming.

“Cuando la dramaticé y alternaba, tuve muy pocas oportunidades de verla, y ahora me encanta la idea que el público la va a ver por primera vez o que la vuelva a disfrutarla en el Mes Patrio, para que se acompañen con su bebida favorita y sus platillos típicos de la temporada septembrina”.

Mariano mencionó que interpretó poco más de 15 canciones de las 40 que se cantan. “Disfruté mucho cantarlas y dedicarlas a las bellas mujeres como Paloma que encarna Lety López y Eufemia, a quien interpreta Michelle Rodríguez”.

“Nos verán en una obra musical en dos actos con un intermedio de dos horas y 30 minutos. Yo encarno a José Alfredo y en compañía de Paloma, hacemos un recorrido de muchas canciones mexicanas interpretadas con el mariachi en vivo, contando además con una escenografía que ninguna obra de teatro ha tenido y que nos hace recordar a Janitzio cuando aparecía en las películas de la época de oro del cine nacional, también hay dos pantallas en las que se proyectan escenas del tema Deja que salga la luna que es impresionante”.

Palacios agrega que “el musical es muy bonito, de este tengo gratos recuerdos, espero que algún día Morris Gilbert vuelta a reponerla, de hacerlo nos llevaría de nuevo seis meses de preparación por lo compleja que es en todo”.

Rememora Mariano, “yo tenía 22 años cuando la hice por primera vez y me da mucho gusto que a siete años, se tuviera la videograbación y que en esta época de pandemia y en el Mes Patrio, los mexicanos y personas de otros países la recuerden o que la disfruten por primera vez”.

Mariano Palacios comenta que en ¡Si nos dejan! participaron 32 actores, actrices y cantantes, entre ellos Juan Navarro, María Filippini, José Antonio López Tercero, Alejandra Desiderio y Ricardo Maza.

“Ahora tengo más de 10 años estudiando canto y recuerdo que cuando empecé en el musical ya llevaba cuatro años cantando, con la práctica me volví un experto interpretando las 15 canciones que me tocaban, aunado a tener buenos hábitos alimenticios, más disfrutar mi trabajo y sin estresarme me llevó a dar el ciento por ciento de mi trabajo actoral e interpretativo en cada una de las representaciones teatrales que sumaron 650 y yo hice la mitad porque después se quedó con el personaje Ernesto D’Alessio”.

El actor y cantante, quien en cine tiene detenido el estreno de la película de terror El vestido de la novia de Roque Falabella, pide a los seguidores de ¡Si nos dejan! que no desperdicien la oportunidad de volver a disfrutarla.