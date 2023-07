¿Parejas compartidas? "Dime lo que quieres" retrata otras formas de mantener una relación

Eliminar los tabúes en torno a la sexualidad y demostrar que existen otras alternativas para mantener viva la pasión dentro de una relación de pareja es el objetivo de Dime lo que Quieres (De Verdad), cinta protagonizada por Manolo Cardona, Stephanie Cayo, Angie Cepeda y Tony Dalton, ya disponible en ViX+.

Inspirado en la obra de teatro Dos más dos, el filme aborda la historia de dos parejas que viven su sexualidad de una forma distinta. La primera conformada por Diego (Dalton) y Emilia (Cepeda), un matrimonio de varios años cuya vida sexual es casi nula, pues no tienen una motivación íntima; y por otro lado, los más jóvenes, Betina (Cayo) y Tomás (Cardona), quienes tienen una relación abierta y les gusta experimentar al máximo.

Ambos están unidos por una gran amistad, los hombres comparten relaciones laborales también; el problema radicará en el momento en el que los cuatro se adentren al intercambio de parejas sexuales.

“Es una película entretenida, divertida, pero con mensajes profundos a la vez sobre la verdad, la relación de pareja, hablarnos, decirnos cómo estamos, qué sentimos, qué necesidades tenemos en ese momento, cuando estamos en pareja”, afirmó Cardona en entrevista con El Sol de México.

“El filme habla del perdón, de la familia, la amistad, creo que ya cada quien va a tomar sus propias decisiones en cuanto a temas sexuales, pero me quedo mucho con que se abra la conversación en pareja, que se elimine ese tabú que existe alrededor”, agregó el actor.

Aunque ninguno de los protagonistas ha experimentado la práctica swinger, que ha cobrado popularidad en los últimos años, aseguran que luego de realizar este proyecto, no tienen problemas de ejercerla en algún momento de su vida.

“No lo he tocado yo personalmente, nunca con mis propias manos, pero tengo amigos y conocidos que sí tienen relaciones abiertas, también conozco el polo opuesto, con gente que no haría algo así, es maravilloso ver ese contraste”, comentó Cayo.

“No sé si lo haría, pero lo que sí es que por lo menos mi mente ya está abierta a esa conversación y esta película es eso, ver las diferentes posibilidades y mirar qué pasaría. No lo he hecho, no lo he experimentado, no tengo pensado hacerlo en algún tiempo cercano, pero ya veremos. Si algún día pasa, pasará y si no, ni modo”, sostuvo el colombiano.