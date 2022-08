Pablo Cantú plasma su normalidad en la música con Polaris

Bajo la identidad de Polaris, su proyecto como solista, el músico Pablo Cantú presenta un sencillo titulado “Normal”, el cual escribió en medio de un momento de su vida en el que hizo las paces con su soledad.

En entrevista, el cantante explicó que “Surge de un momento muy prolongado de soledad, donde me empecé a sentir muy feliz y cómodo, veía poca gente, me iba de todas partes cuando me quería ir”.

“Una independencia muy bella, había renunciado a la posibilidad del amor, hasta que encontré a una persona con quien sentí que podría ser de esa forma. Me sentí apapachado y muy hermoso”, contó.

Al ser un concepto que significa cosas distintas para cada individuo, el cantante señaló que para él ser normal significa la naturalidad que hay en una persona, y desea que sus escuchas adquieran un mensaje de amor propio después de escuchar este tema.

“El respeto a uno mismo por encima de todas las cosas, trato de invitar con esta canción a que la gente se conozca a sí misma y se respete”, declaró.

El video estuvo a cargo del animador CJ Wallis, con quien se contactó después de ver uno de los videos de un artista llamado Sondre. Para su realización, le envió su idea por escrito, y él se encargó de materializarla.

“Partió de esta idea de dos personajes elevándose en flores, le mandé el texto traducido al inglés, me hizo algunas preguntas para cerciorarse que comprendía lo que quería transmitir, y finalmente lo honró”.

Para este videoclip contó con la coproducción de Adán Jodorowsky, con quien disfrutó mucho trabajar, pese a partir de puntos artísticos muy distantes. “Fue interesante y desafiante, porque somos casi opuestos en la manera de hacer las cosas”, detalló al respecto.

“Yo estaba muy fuerte en el mundo digital y él en el de la tradición de grabación francesa, fue un encuentro de dos mundos aparentemente antagónicos, pero cuando suman a favor de un resultado se nota”.

Para los próximos meses tiene planeado emprender una gira con su banda, Reyno, y en la parte solista presentará dos sencillos más, que anteceden a su disco.