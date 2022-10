"Fue realmente aterrador", Paris Hilton relata el abuso sexual que sufrió de adolescente

Paris Hilton habló de nueva cuenta sobre el abuso sexual que sufrió cuando era una adolescente y formaba parte de la Escuela Provo Canyon en el estado de Utah, Estados Unidos, que era un internado.

Su experiencia no la había considerado como un accidente aislado y junto a su testimonio otros más fueron publicados por el diario The New York Times. La modelo busca que con su caso se logre poner atención sobre los dueños del internado y las pocas soluciones que han ofrecido ante los abusos.

Paris se ha convertido en una defensora de los derechos de los niños y ha impulsado leyes para una mayor protección, en especial en aquellos que experimentan situaciones similares a la suya.

Paris Hilton y el abuso sexual que sufrió

Paris Hilton sufrió abuso sexual cuando tenía 16 años y se encontraba en el internado de la Escuela Provo Canyon, en Utah.

Una noche, el personal masculino la despertó para hacerle “exámenes cervicales”.

“Privada de sueño y fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, separar las piernas y someterme a exámenes cervicales”, detalló Hilton. “Lloré mientras me sujetaban y dije ‘¡no!’. Simplemente dijeron: ‘¡cállate, cállate! Deja de luchar”.

“Fueron un par de miembros diferentes del personal que nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotros", describió.

Paris intentó por muchos años bloquear este episodio que "fue realmente aterrador".

Pero está volviendo todo el tiempo ahora, y pienso en ello. Y ahora, mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual

Por medio de sus redes sociales, recapituló la experiencia y dijo que lo que vivió no fue un incidente aislado, ya que otros jóvenes sufrieron incidentes similares.

“Esta fue una experiencia recurrente, no solo para mí, sino para otros sobrevivientes. Me violaron y lloro mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debe ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata que esto todavía le está pasando a otros niños inocentes”, escribió la actriz y modelo.

Por este episodio traumático en su vida, Paris ha experimentado problemas de ansiedad, confianza e insomnio. Por ello, exige que se investigue a las autoridades del internado Provo Canyon como a sus propietarios, la Universal Health Services.

En una primera respuesta, Universal Health Services aseguró que obtuvieron el internado en agosto del 2000, es decir, que en su mandato no ocurrió lo vivido por Paris Hilton al pasar durante la década de los 90 y que su plan se mantiene enfocado en enseñar habilidades para la vida, brindar terapia de salud conductual y educación continua.

Paris Hilton y la primera vez que habló sobre el caso

Durante esta semana Paris Hilton estará de visita en Washington con la intención de hablar con legisladores estadounidenses para que se promuevan nuevas leyes para la protección de los niños y contra el abuso infantil.

Esta no es la primera vez que ella da su testimonio a los legisladores en busca de un cambio. Fue en 2021 cuando dio a conocer el abuso que sufrió al presentarse ante los diputados de Utah para pedir una mayor regulación de los programas infantiles y del personal que trabaja en los internados.

Desde octubre del 2020 ella participó en diversas protestas para exigir el cierre de la escuela junto a otros exalumnos afectados y padres de familia.

En aquel momento, Paris Hilton añadió que fue obligada a consumir medicamentos y que era colocada en confinamiento solitario sin razón. La Escuela Provo Canyon ha recibido acusaciones de maltrato, abuso sexual, golpes y de drogar a los jóvenes que han pasado por sus instalaciones.

