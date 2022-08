Masterchef Celebrity 2: Tatiana conducirá el programa que reúne a 20 famosos

Ataviada con creaciones de diseñadores de prestigio y una imagen más seria que en su anterior incursión en la franquicia MasterChef, como conductora de la versión infantil, Tatiana será la anfitriona de MasterChef Celebrity México, cuya segunda temporada arranca este domingo por Azteca 13.

En un receso de las grabaciones de poco más de 15 horas seguidas para un episodio, Tatiana conversó con El Sol de México, sobre esta nueva experiencia con 20 famosos y los tres chefs calificadores, Betty Vázquez, Joserra Castillo y el español Pablo Albuerne.

“Ya hemos grabado durante dos meses y ya quiero que se vea el primer programa. A diferencia del anterior MasterChef Junior, aquí me muestro como una conductora más formal, tanto en vestimenta como a la hora de hablar. A los 20 concursantes los conozco, algunos son mis amigos y muchos compañeros”, expresó la conductora.

“Estaré jugando a ser formal y muy fashionista, aunque se me ha pedido ser muy natural en mi forma de conducirme y en mi lenguaje, me dejan total libertad, pero tengo que apegarme al guión, no dar ayuda a los concursantes, porque la batuta de los jueces es muy clara a la hora de calificar los platillos”.

Agregó que se ha sorprendido con los participantes porque, a pesar de que tienen una imagen y una carrera, “a la hora de cocinar y estudiar por Zoom sus clases se aplican, porque aquí no cuenta la trayectoria, cuántos protagónicos han tenido o si eres una belleza o guapo, eso no importa; lo que interesa es cómo se preparan los platillos y los postres”.

Tatiana adelantó que sí hay salidas a locaciones en los encuentros de cocina. Se abstuvo de mencionar quiénes son los que más van al balcón y no están en peligro de eliminación hasta ahora, en los episodios ya grabados. “Ha habido un balance muy interesante entre mujeres y hombres como concursantes, y aparte de todo tenemos cantantes, actores, actrices, modelos e influencers. La estamos pasando increíble”

Sólo confió que la comunicadora Talina Fernández pidió a la producción, a los jueces y a la misma Tatiana, que no se le trate con privilegios, sino de igual forma que a sus compañeros.

MasterChef Celebrity segunda temporada, como lo afirmó Tatiana, “lleva buena cocina, buena sazón, condimentado con afecto, emotividad, muchas risas y diversión, que hacen pasar los minutos llenos de entretenimiento y glamour por las personalidades participantes”.

Los famosos son: Talina Fernández, Julio Camejo, Francisco Gattorno, Pedro Moreno, Carmen Campuzano, Nadia, Margarita la Diosa de la cumbia; Alan ex Magneto; Ernesto D’Alessio, D’Alessio, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, Mauricio Mancera, Verónica del Castillo, Carlos Eduardo Rico, Alejandra Toussaint, Marcello Lara, Macky González, Ricardo Peralta, y Karla Sofía Gascón.