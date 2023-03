Maite Perroni protagoniza Triada, un nuevo thriller basado en una historia real

Encontrar la verdad es el máximo objetivo de Becca, personaje principal de la nueva serie de Netflix, Tríada. A través de una historia de suspenso, acción y mucho drama, la joven descubrirá ciertos aspectos que, hasta ese momento desconocía. Dos mujeres más, idénticas físicamente a ella, entrelazan su destino con ella, por lo que su labor será saber qué es lo que sucedió previo a que una de estas falleciera.

Esa es la premisa del proyecto que a una semana de su estreno se encuentra en primer lugar entre lo más visto en Netflix. Inspirada en hechos reales, de un caso que se hizo público hace más de ocho décadas, según afirmó la protagonista Maite Perroni.

“Dar vida a tres personajes fue un proceso de mucho tiempo, de análisis, de ir descubriendo las características de cada una de ellas, el poder ir al imaginario del espacio donde crecieron, donde se desarrollaron profesionalmente, sus circunstancias de vida, su familia, ir entendiendo sus personalidades de acuerdo a cómo se planteaba la historia para ir conociéndolas más”, afirmó Perroni en una mesa redonda.

“Creo que fue muy importante ir descifrando paso a paso a las tres mujeres, darme un día de trabajo con Tamara, otro con Aleida y otro con Becca, un día me enfocaba todas las escenas de una para entenderla, conocerla, sentirla y otros días trabajaba con la otra, tenía tres guiones con distintos colores por personaje”, agregó.

La historia toma como hijo central la vida de Becca, una perito forense que en medio de uno de los casos que investiga, se percata de la existencia de dos mujeres más idénticas físicamente a ellas. Saber lo que realmente ocurrió al momento de que sus hermanas y ella nacieran es lo que la motivará a luchar.

Cada una cuenta con una personalidad totalmente distinta, una de ellas trabaja en un club nocturno como bailarina de pole dance, para ello, Perroni tomó clases, aunque no salió del todo ilesa en su práctica.

“Me esguincé un pie y luego otro, pero se logró, fue interesante y retador, me siento muy contenta de que se haya logrado contar la historia bien. Las tres tienen algo en común, a pesar de sus circunstancias y del origen de cada una, de la experiencia de vida, son mujeres muy determinadas, que salen adelante, que un ‘no’ por respuesta no es suficiente, mujeres que saben cómo encontrar ese camino y si no saben lo buscan y siguen adelante”, dijo la integrante de RBD.

Tríada es una historia original, creada por Leticia López Margalli, dirigida por Alba Gil y Leonardo D’Antoni, bajo la producción de Linda Ramos.

Flavio Medina, quien hace el papel de Eugenio, explica que todos los personajes de Tríada “están en lugares incómodos, tienen un conflicto y una ruptura emocional, ahí es un poco donde encuentras el misterio de todos estos seres”.

El actor abundó que en la historia todos “ocultan muchas cosas, por eso es que son reales, verdaderos, porque son seres que están tratando de cumplir sus objetivos y salvarse o salvar su pellejo de la manera que puedan. Mi personaje es un hombre que tenía todo y empieza a tener mucha inestabilidad, es un hombre que vive lo que es tener a una esposa en un psiquiátrico, los conflictos que lleva eso, cómo poder relacionarse con ella de esa manera, cómo ayudarla.Es un tipo que tiene que salvar el nombre de la familia, las empresas, los hospitales, la fundación que tienen”, concluyó el actor.

David Chocarro, Flavio Medina, Nuria Bages, Ofelia Medina, Ana Layevska, Daniella Valdez y Aldo Gallardo completan el elenco.