Los artistas somos resilientes: Armin Van Buuren

Armin Van Buuren ha visto clubes, auditorios y estadios repletos de gente. Pero cuando la pandemia llegó, las pistas de baile se vaciaron y las tornamesas se apagaron. Inimaginable pensar en un concierto de música electrónica, donde los fans, pegados unos a otros, comparten música, sudor y energía.

Por suerte, dice el tercer DJ más importante del mundo según la Magazine Top 100 DJ, la pandemia permitió mostrar la versatilidad del espectáculo que logró adaptarse a nuevos formatos, impulsando una evolución en distintos géneros pero particularmente en la electrónica.

“Tomó un tiempo acostumbrarse, pero se ha logrado crear iniciativas creativas de todo tipo, todas destinadas a reconectar a artistas y fanáticos para llenar el vacío que dejaron las pistas de baile cerradas. Pensemos en las transmisiones en vivo, programas de realidad virtual y demás”, dice en entrevista exclusiva con El Sol de México.

Para Van Buuren, creador del sello discográfico Armada Music, el más importante en su género, la pandemia fue una oportunidad de poner al descubierto las “deficiencias” que la industria de la música mantenía hasta ahora, obligándola a evolucionar de manera inmediata

“La industria no iba a cambiar a menos que hubiera una razón y esa fue el Covid. A pesar de ello, la música demostró ser capaz de superar, o aprovechar al máximo una situación tan difícil. Y cuando el futuro amenace con impactar negativamente en la industria, estoy seguro de que eso también será superado por la nueva generación de músicos, porque los artistas somos así de resilientes”.

El músico tiene 25 años dentro de la industria. Tiempo donde ha cosechado más de 11 millones de escuchas al mes en Spotify; cinco millones de suscriptores en YouTube y éxitos como This is what it feels like y Blah Blah Blah, con 222 y 357 millones de reproducciones cada una sólo en Spotify.

También creó la radio A State of Trance, que llega a más de 40 países y tiene un estimado de 40 millones de escuchas.

“La continua evolución de la música dance es lo que hace que el género sea tan especial para mí. Creo que te costará encontrar un movimiento musical que sea tan versátil, auténtico y adaptable. También es una locura ver cuánto ha cambiado en las últimas décadas y cómo pasó de un estilo de música realmente clandestino y de nicho a una industria gigantesca con todas las campanas y silbidos posibles”.

El progreso del dance también tiene que ver con las alianzas que se han dado dentro del género. Y prueba de ello es la colaboración más reciente que el DJ realizó junto a Steve Aoki en el tema Music means love forever, donde ambos mezclan sus propios estilos.

“Me encantó colaborar con él simplemente porque su sonido es muy diferente al mío. Puede que se requiera aún más creatividad e ingenio para fusionar estos sonidos característicos, pero hace que tanto el proceso como el resultado final sean muy especiales. Aprendí mucho trabajando con él y estoy muy feliz de haber decidido ir al estudio juntos”.

La canción busca ser una especie de bálsamo para los fans después de los tiempos tan adversos que hemos vivido en los últimos meses. Y aunque, “estas incertidumbres no desaparecerán mágicamente cuando nuestra colaboración se suene en voz alta, lo que sí busca brindar el tema es un mensaje de empoderamiento y, con suerte, suficiente positividad para al menos alegrar el día de todos”.