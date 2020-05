Lisbeth Salinger de Millennium llega a Amazon

Por cuarta ocasión se podrá ver en la pantalla las aventuras del personaje de Lisbeth Salinger, protagonista de la trilogía Millennium del escritor sueco Stieg Larsson.

La historia de la solitaria hacker veinteañera, que ayuda a un periodista a resolver un crimen, inspiró ahora una serie que producirá Amazon, pero que contará una trama diferente a la narrada en los libros originales de Larsson: Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire.

El proyecto, publicó Variety, lo producirá Andy Harries y Rob Bullock, pero aún no se define el elenco.

En 2009 Michael Nyqvist y Noomi Rapace protagonizaron la versión cinematográfica sueca de la trilogía, la favorita de los fans, que luego se convirtió en una miniserie de seis capítulos con escenas no incluidas en las cintas, siguió el remake hollywoodense La chica del dragón tatuado, que llevó como estrellas a Rooney Mara y Daniel Craig y después Claire Foy encabezó The Girl in the Spider's Web.