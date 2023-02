Juan Manuel Bernal retratan la historia del Robin Hood mexicano

Una trama que explora parte de la historia de México, se adentra en la vida de aquel a quien consideraban como un Robin Hood y que después sirvió como inspiración para otros movimientos sociales o la creación de historias ficticias.

La serie de ocho capítulos La cabeza de Joaquín Murrieta, protagonizada por Juan Manuel Bernal, Becky Zhu Wu y Alejandro Speitzer, se desarrolla en California, entre la frontera entre México y Estados Unidos, en el siglo XIX, durante la fiebre del oro, en medio de un ambiente de control y xenofobia. Joaquín Murrieta (Bernal) junto a Adela Cheng (Zhu) y Joaquín Carrillo (Speitzer) unen sus destinos para evitar abusos de parte de los americanos y vengar la muerte de muchos otros.

“De Joaquín destaco su humanidad, es este personaje que todo el tiempo está dudando, tiene un monólogo interior y una culpa tremenda. Entiendo este amor a la patria que tiene, esta metáfora de un personaje que se rompe a partir de una gran desilusión y va a la par de un país que también se rompe en dos”, afirmó Bernal en entrevista.

“También podría hablar de su paternidad realizada a través de alguien que conoce en esta aventura, al tratar de saciar su culpa, encuentra a alguien a quien posiblemente adopta como una hija”, agregó.

Para preparar a Carrillo, Speitzer tuvo que ser asesorado por su terapeuta, ya que en la parte emocional, su personaje sufre distintas pérdidas, las cuales, hasta el momento, el actor no ha experimentado. Entre los elementos que comparten destaca la resiliencia, así como la empatía. Carrillo es un californiano que perdió todo a manos de los rangers y está dispuesto a vengar a su familia y recuperar su propia identidad.

“Cuando uno encuentra la psicología del personaje lo encuentra todo, casualmente mi psicólogo es tanatólogo, fue mucho lo que me mandó para leer porque uno no puede pararse en un set y decir que perdió a alguien y ‘actuar’, en realidad yo he tenido pocas pérdidas en la vida, entonces había que ser más responsable con eso y es muy curioso porque estaba leyendo un libro, La ridícula idea de no volver a verte, que tiene que ver con la pérdida, cómo es la vida con ese dolor, ayudó mucho, fue muy interesante”, expresó Speitzer.

En el caso de Zhu Wu, la principal característica de Adela es la fuerza que tiene. La joven es una mujer entrenada en el arte de matar, por lo que vencerla no será cosa fácil.

“De Adela aprendí a ser fuerte, quizás no es el contexto, pero en esa época era ser fuerte o morir, si tú eras débil, la gente se aprovechaba de ti. Conforme hemos ido evolucionando nos hemos ido adaptando a las diferencias culturales e ideológicas. Adela me enseñó mucho a que tenemos que ser fuertes y unidos con nuestros compañeros”, aseguró Zhu Wu.

Steve Wilcox, Yoshira Escárrega, Emiliano Zurita, Michael Wilson Morgan y Liam Sharpe forman parte del elenco del proyecto dirigido por Humberto Hinojosa y David Pablos, ya disponible en Prime Video, para más de 240 países.