Instalan por sólo tres días tienda de los Rolling Stones en CDMX

Por primera llega a México la pop up store oficial de The Rolling Stones, quienes, después de 18 años, lanzan un álbum con material inédito: Hackney Diamonds. Los fans de la banda británica podrán conseguir artículos exclusivos, discos, además del vinilo y CD de esta nueva producción.

Abierta del 20 al 22 de octubre en Génova 76-Local 26, colonia Juárez, la tienda recibe clientes constantemente, tanto que, según los vendedores, los artículos, principalmente las playeras y las chamarras “salen volando”.

Celebridades Rolling Stones da concierto sorpresa en bar de NY y lleva de invitada a Lady Gaga

Pedro Letechipia, fotógrafo y seguidor de las piedras rodantes desde hace poco más de 50 años compartió: “Es un gusto que traigan estos artículos a México, desde luego los fans estábamos esperando el lanzamiento del disco, por lo que para los verdaderos seguidores es muy importante contar con su trabajo y algunas de sus playeras. De este disco tengo todas las expectativas, ya pude escuchar algunos cortes, así que estoy seguro que las va a superar al 80 mil por ciento”.

Katan, vendedor y también fanático de la banda mencionó alguno precios de los principales artículos, como la chamarra de piel con el logotipo de los Stones, de cinco mil 700 pesos; siete modelos de playeras, con precios que oscilan entre 400 y 500 pesos; diferentes modelos de sudaderas, que cuestan cerca de mil pesos, así como bolsas representativas, en alrededor de 300 pesos.

Las chamarras y las sudaderas tienen motivos del nuevo álbum, como su portada o los nombres de las canciones, aparte del logo de la lengua de fuera. Pero realmente las joyas son los soportes físicos de este nuevo álbum de los Rolling Stones, que en LP está en 720 pesos, mientras que el CD, edición normal, cerca de 250; además de estos discos también están a la venta compilaciones, grabaciones de conciertos y DVD’s.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Si bien la mayoría de los fanáticos que estuvieron presentes en las primeras horas tendrían entre 50 y 70 años, también había adultos jóvenes, entre ellos Salvador, de 20 años, músico quien se volvió fanático de los Stones por su padre, que le ponía los discos desde pequeño.

“Con cada disco que sacan ellos se han reinventado, creo que lo que más valoro de su música es la versatilidad, que logran que ninguna de sus canciones suenen igual. Uno de los puntos a favor de los Rolling Stones, como los Beatles y otros, es que hacen música que perdura por generaciones. También me gusta la música moderna, no me pongo prejuicioso, pero ellos siempre han sido mi refugio, concluye.