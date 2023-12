El Norteño, Platanito y El Costeño reciben el año con humor

Edson Zúñiga El Norteño y Javier Carranza, El Costeño, así como Sergio Verduzco, Platanito amenizarán la cena de Fin de Año en un hotel capitalino; los dos primeros en un show conjunto y el tercero con su espectáculo individual, anunciaron en conferencia de prensa.

“Mis chistes son más limpios que el lenguaje que lleva una canción de reguetón”, afirmó Platanito, quien este martes celebró su cumpleaños, “despido el año 2023 y recibo el 2024 con trabajo, qué dicha tan grande; en cuestión laboral siempre estoy viendo al futuro, porque uno no sabe cuándo moriremos y hay que aprovechar la vida”.

El Costeño y El Norteño, presentarán su show Incorregibles, y tras hacer mención a que El Costeño es de Acapulco, Edson Zúñiga dio paso al comediante para hablar de la crisis que vive el puerto por el paso del Huracán Otis en Guerrero.

“Hay carencia de vivienda, de alimentos, de ropa, de agua, de gas, todo falta en Guerrero, principalmente en Acapulco, pero en el resto de los 33 municipios de la periferia también están afectados por el huracán”, señaló el cómico.

Platanito agregó: “Muchos turistas se van a dejar venir a la Ciudad de México, porque todo el mundo sabe la situación precaria de Acapulco, está devastado, está destruido, por ahí dicen que ya pasó el estado de emergencia, pero mucha gente se quedó sin casa. En mi caso yo tenía un departamento de lujo para vacacionar, del cual no quedó ni los vidrios pegados a la ventana”.

En un tono sarcástico El Norteño pidió al público: “Vayan a Acapulco, hay un chingo de tierra que sacar con palas, no nada más echar desmadre cuando se vacaciona. Acapulco sí requiere que lo sigamos apoyando, lo necesitan. Ésta época la mayoría de gente vivía del turismo, ahora no sabemos qué van a hacer. El poco turismo que puede ir, es insuficiente, además aún no hay servicios, la mayor parte del puerto sigue en devastación”.

El Costeño informó que “debido a que los políticos han dicho que ya no hay crisis en Acapulco, las donaciones han disminuido. En una primera colecta de despensas logramos 25 toneladas, ahora si acaso 13 toneladas y no porque los mexicanos no seamos solidarios, sino que esta cosa de donativos se está enfriando gracias a los políticos.

“Para colmo, hay pobladores que tienen quintillizos; yo a un chavo lo vi formado no sólo una vez, sino cinco veces para las despensas. Entonces en Acapulco, hay trillizos, cuatrillizos y quintillizos. Acapulco sigue necesitando de su ayuda y va a tardar mucho para volver a la normalidad. Gracias a todos los que donan, gracias”.

El comediante anunció que el comentarista de deportes Jorge Campos donará un partido entre futbolistas y ex futbolistas que probablemente se lleve a cabo en el primer trimestre de 2024, y que tienen planeado en sus próximos shows, pedir donativos de pet para la construcción de viviendas.