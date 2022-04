Conoce la plataforma que ofrece anime original de Japón

La nueva plataforma Anime Onegai de Animeka, almacena más de un centenar de títulos japoneses, mediante una aplicación móvil tanto para sistema Android como IOS. A partir de esta semana ofrecerá nuevas producciones y cada ocho días estará disponible un título nuevo.

“Todo lo que llegaba aquí a México venía de Estados Unidos y tenía ya algunos filtros desde allá y lo que es realidad es que no pensamos igual los dos mercados. Latinoamérica es muy diverso, la gente latina prefiere mucho más los contenidos elevados de tono y eso es lo que esta plataforma busca complacer, todo el contenido se traerá directamente de Japón”, afirmó Rodrigo López, representante de Animeka en México.

De acuerdo con el ejecutivo y director de doblaje, además de los productos para adultos, lo que más buscan los fans es la calidad en el doblaje.

“A la mayoría de las personas que nos consideramos otakus (seguidores del anime) nos gusta la naturaleza del idioma, por eso nuestra misión es adaptar todo para que la animación parezca real.

“Muchas veces, los chistes son muy locales y uno puede meterle cosas más de la región, porque en América Latina tenemos un humor distinto. Así que intentamos darle esa frescura al doblaje para que se sienta como si realmente lo estuviera viviendo el personaje y que los chicos no lo tomen muy ajeno”, dijo la directora de doblaje Ale Delint.

Serán nueve los programas nuevos que estarán disponibles en la plataforma, entre los que destacan: Uta no prince-Sama 1000%, que contará con 13 capítulos de 30 minutos; éste describe la historia de Nanami Haruka, una chica que quiere convertirse en escritora de canciones e ingresa a una escuela de entrenamiento; el amor entre tres chicos y la protagonista interferirá en sus objetivos.

También se ofrecerá el contenido erótico The qwaser of stigmata, de que consta de 24 capítulos. “Esta serie es de acción y comedia, es algo que se ha pedido mucho para esta plataforma y se estrenó esta semana; me siento realmente muy emocionada de ver este producto ya disponible”, compartió Delint.

Continuando con el contenido “perverso”, como se refirieron los anfitriones, se encuentra The hentai prince and the stony cat, de 11 capítulos. En la trama, Youto Yokodera externará, sin pudor, sus más bajos y oscuros pensamientos, así como sus deseos carnales; mientras que Tsukiko Tsutsukakushi es todo lo contrario, ella evita a toda costa mostrar sus intenciones tan fácilmente; ambos generarán una conexión amorosa y sexual que muy pocos entenderán.

“Con este proyecto se está buscando equilibrio entre el talento nuevo y el que ya tiene experiencia. Creo que hay mucho talento nuevo que funciona y el talento que tiene tiempo, que ha cosechado grandes experiencias pasarán la batuta en algún momento a los nuevos y así se generará un ciclo de artistas”, aseguró el director de doblaje Juan David Allende Bello.

Las series Break blade, Hyakka Ryoran: samurai bride, Horimiya, Fate/kaleid liner prisma illya, Katekyo Hitman reborn! y Full moon completan la oferta.

El contenido es para mayores de edad y la app cuenta con candados para evitar que menores visualicen escenas para adultos. El 60% de los usuarios son hombres y el 40% mujeres, informaron los directivos.

Existen cuatro planes de suscripción que van desde el gratuito hasta los 557 pesos anuales, con varios beneficios.