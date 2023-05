Star Wars Day 2023: ¿cómo se celebra este 4 de mayo en todo el mundo?

Hace 46 años nació una de las sagas más icónicas en la historia del cine y un referente en la ciencia ficción: Star Wars.

Desde entonces, sus personajes, innovadores efectos especiales y la trama entre la lucha de los buenos y malos han cautivado a chicos y grandes. Es por eso que cada 4 de mayo se celebra el Star Wars Day en homenaje a esta legendaria saga.

Te puede interesar: Desde una galaxia muy lejana llega el concierto Star Wars Sinfónico a la CDMX

La franquicia comenzó en 1977 con la película Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, producida por 20th Century Fox y creada por George Lucas. Hoy en día, ha continuado con varias películas, series de televisión, libros y juegos, convirtiéndose en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial.

Fanáticos de todo el mundo celebran la franquicia que nos presentó personajes legendarios como Luke Skywalker, R2-D2 y Darth Vader, así como impresionantes efectos especiales que marcaron un antes y un después en la industria del cine.

¿Qué tiene que ver el 4 de mayo con Star Wars?

La conexión entre la saga de George Lucas y el 4 de mayo es bastante curiosa. En realidad, la efeméride se debe a una felicitación que miembros del Partido Conservador del Reino Unido publicaron en el London Evening News en 1979, luego de que Margaret Thatcher ganara las elecciones generales y se convirtiera en la primera ministra mujer de la historia.

El mensaje decía: "Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicitaciones", utilizando fonéticamente la icónica frase de Star Wars "May the force be with you". Así, de manera extraoficial, el 4 de mayo quedó instaurado como el día de Star Wars.

Día de Star Wars.

El 4 de mayo a raíz de una publicación del diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979, publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto de primera ministra. pic.twitter.com/GfzX9gGwkd — Cesare Enrico Pinetto (@CesarePinetto) May 5, 2022

La conexión entre Star Wars y este día se ha vuelto popular entre los fans de la saga, quienes celebran con disfraces, maratones de películas y eventos especiales. Aunque la fecha no está oficialmente reconocida como festividad, fue en 2013 cuando The Walt Disney Company, comprador de Lucasfilm, proclamó su festejo a nivel mundial.

¿Cómo celebran el Star Wars Day en el mundo?

El Star Wars Day ha tomado fuerza gracias a las redes sociales y reúne a los fans de la saga para llevar a cabo diversas actividades.

En México, el amor por Star Wars es innegable y, por ello, se han organizado eventos en la Ciudad de México y otras partes del país para conmemorar la saga que ha trascendido las fronteras de la gran pantalla.

En otros lugares se proyectarán películas de Star Wars y se llevarán a cabo conciertos sinfónicos para honrar la música de la saga, compuesta por el galardonado John Williams.

La Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) interpretará los famosos temas de Star Wars bajo la dirección de César Uriel Hernández.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, para aquellos que prefieren celebrar desde la comodidad de su hogar, la plataforma de streaming Disney+ ofrece las nueve películas principales de la saga los dos spin-offs y las series animadas.





TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music