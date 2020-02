Lynn Cohen, actriz de Sex and The City, fallece a los 86 años

La veterana actriz Lynn Cohen, también conocida por millones gracias su papel de Magda, en la serie de HBO "Sex and the City", falleció a los 86 años.

De acuerdo a Josh Pultiz, su representante, quien reveló la información a The Hollywood Reporter, la actriz murió el viernes, sin embargo, no dio a conocer las razones de su fallecimiento.

Además de aparecer en la famosa serie, también logró estar en las dos películas que se estrenaron en 2008 y 2010 basadas en el el famoso programa protagonizado por Sarah Jessica Parker.

Beloved Magda, the mother that Miranda never had.



Rest in peace to the magnificent Lynn Cohen. 🌹 pic.twitter.com/KvtTOUX7WO — Sex And The City (@SATClooks) February 15, 2020 "Are you a Carrie, Miranda, Charlotte, or Samantha?"

"Me? Oh, I'm a Magda"

RIP Lynn Cohen - a class act pic.twitter.com/fQAoraE42N — Carol Channing Tatum O'Neal (@Jakeloewenthal) February 15, 2020

También destacó por su colaboración con Woody Allen tanto en Misterioso asesinato en Manhattan como en Desmontando a Harry, su aparición en Across the Universe y en Los Juegos del Hambre: En llamas como Mags, y su memorable retrato de Golda Meir en Munich de Steven Spielberg.

I’ll carry you everywhere. Always. Lots of love to you Lynn. Bless you. RIP x pic.twitter.com/hPiVjzFxKN — Sam Claflin (@samclaflin) February 15, 2020 Gracias por darle vida a Mags, uno de mis personajes favoritos de Los Juegos del Hambre.

DEP Lynn Cohen 😔 pic.twitter.com/PqWM2HTBGe — Croqueta de Pushero Carnavalera 🎭 (@EphemeralLife) February 15, 2020 Remembering Lynn Cohen ❤️ pic.twitter.com/jVODgQ4Lix — Sam Claflin Fans (@SamClaflinFans) February 15, 2020

Por otro lado, Cohen también actuó en Broadway con la obra Orpheus Descending y fue reconocida en el Festival de Los Ángeles por su papel de Eleanor en el film Hello Lonesome.

Entre sus últimos trabajos tuvo pequeños papeles en series de televisión como Blue Boods, Marvelous Mrs. Maisel, Master of None y The Affair.

Foto: The Affair

Incluso tuvo un pequeño papel como modelo y actriz de doblaje dentro del videojuego de PlayStation 3 "Red Dead Redemption", en cuya escena de apertura interpretaba a la señora Bush.

A lo largo de su carrera participó en una gran cantidad de proyectos destinados tanto a la televisión como al cine, sin haber dejado nunca de trabajar.