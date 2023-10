Leiva se prepara para su primer Auditorio Nacional: siento que México me da suerte

El cantante español Leiva cumplirá uno de sus más grandes sueños: presentarse en el Auditorio Nacional. Luego de haber ofrecido shows en el Teatro Metropólitan, así como de ser parte del Festival Vive Latino meses atrás, Miguel Conejo Torres, su nombre real, asumirá un nuevo reto en su carrera, del que dijo estar orgulloso, pero también nervioso.

“Siempre pensé que este escenario me quedaba un poco grande, pero confiando en mi equipo, me dijeron que era momento de hacer el Auditorio, así que lo recibo con mucha ilusión, muchos nervios por lo que significa, de alguna manera, poner los pies en una liga más importante de lo que yo pensaba”, afirmó Leiva en conferencia de prensa.

“Estamos haciendo un repertorio un poco ad hoc para el show con algunas sorpresas, estoy trabajando a ver si llego a tiempo para poder ejecutar una idea que es interpretar la canción ‘Diazepam’, que es muy importante, porque para mí es el resumen perfecto de mi nuevo disco tanto a nivel lírico como musical”, agregó.

El madrileño concluirá este año con su tour Cuando te muerdes el labio, mismo con el que estuvo trabajando durante dos años.

El cantante aseguró que, después de finalizar la gira se tomará un tiempo para sí mismo, sobre todo porque considera este año muy productivo creativamente hablando, sin embargo, muy demandante energéticamente.

“Estoy cansado de mí mismo, necesito parar para luego venir con mi próximo proyecto. Lo primero que haré será presentarlo aquí en México porque tengo algo supersticioso con este país, siento que me da mucha suerte, no sé si venga a un sitio más chico, uno más grande, si venga solo o acompañado, pero ese será mi próximo plan”, expresó.

Leiva promocionará también su reciente álbum homónimo a la gira. Adelantó que ya finalizó la producción de su nuevo disco, el cual tiene planeado publicar en dos años; en éste se incluirá, aún más, el amor que el músico le tiene a tierras aztecas.

“Es un país que me ha dado muchas cosas personales, también profesionales, pero en cuanto a lo personal, he entablado amistades muy profundas que me han resultado en muchas canciones, me han hecho conocer mucha música y ritmos que desconocía, estilos

“He conocido a grandes personas como Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Daniella Spalla y un sinfín a quienes puedo considerar mis amigas. Es un país que me genera mucha fraternidad, como lazos de amistad, vine en un momento hace años con una ruptura sentimental muy fuerte y una pandilla de amigos me sacaron de ese agujero, así que tengo cierta gratitud por México”, dijo.