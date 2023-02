Horacio Palencia presenta sus éxitos en una noche bohemia

Escuchar en voz de los autores cómo fue que compusieron algunos de sus éxitos es el principal atractivo de la Bohemia, el ciclo de conciertos de El Cantoral que para su edición 73 recibe a Nathan Galante, Geovani Cabrera y Horacio Palencia, el 17 de febrero.

En este primer show del año, el creador de éxitos como Ya supérame, compartirá con el público detalles de sus canciones, incluso la última que compuso para Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, de la que se reservó el título. “Son canciones exitosas gracias al público y en nuestra interpretación les estaremos dando ese toque de bohemia, acústico, además de platicarles cómo nacieron los temas, va a ser una noche agradable”, dijo en entrevista con El Sol de México Horacio Palencia.

“Es importante que la gente conozca el rostro de los compositores, a mí me gusta mucho esa parte de cantar mis canciones porque es la manera de agradecer personalmente al público por tanto apoyo”.

Además de compartir escenario, interpretará A través del vaso, tema que compuso con Geovani Cabrera, escrito entre tragos de whisky y recuerdos de Geovani para darle forma a la historia de una ruptura amorosa.

“Mi compadre Geovani ya traía una idea de hacer una canción así. Estando en mi depa, donde escribo, empezamos a desarrollar la idea, que cuenta mi compadre que la historia es una vivencia de él, yo creo que la parte medular de la trama la cuenta él. Lo único que puedo adelantar es que cuando hicimos la canción, nos estábamos echando unos whiskys. Levanté el caso vacío y miré entre los hielos y me empecé a imaginar la cara de una mujer, cómo se distorsionaba al ser traicionada en el amor y combinada con la historia de mi compadre fue como nació A través del vaso”.

Aunque entre los hits de Palencia están temas en voz de otros artistas, como La esencia de tu vida, No me pidas perdón, Me vas a extrañar, Háblame de ti, Amor a primera vista, Ya te perdí la fe, y Ya supérame, el compositor asegura que “el premio más grande para el creador de canciones es cuando la gente te agradece tantas canciones que han sido parte de su vida, que te sonríe al verte, que se toman la foto contigo. Es el premio más bonito”.,

Asegura que su oficio lo mantiene ocupado siempre. “Como hago lo que hago porque lo amo, para mí diariamente es día de fiesta, de alegría. A veces cuando me quiero tomar vacaciones, ni las disfruto, porque soy tan inquieto mentalmente, que siempre me llama el trabajo, me canso más cuando descanso, descanso más cuando trabajo, dice un filósofo”.

El cantautor está trabajando en dos producciones, una de ellas de duetos con artistas diversos, incluso emergentes, “los jóvenes también se interesan en mi trabajo y quieren hacer colaboraciones conmigo, a mí me gustaría colaborar con los cantautores nuevos que cantan corridos para que se enfoquen también en temas románticos y que la gente los conozca desde ese lado del amor”.