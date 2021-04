Gracias a "Telepatía", Kali Uchis es la latina más escuchada en Spotify

Kali nació en el estado de Virginia, Estados Unidos hace poco más de 26 años, pero desde pequeña se mudó con su familia a Pereira en Colombia. Siempre habló inglés y español como una lengua única: “estoy acostumbrada al spanglish”, dice la cantante en entrevista.

Por eso no es sorpresa que Kali haya elegido mezclar ambos idiomas en su segundo álbum de estudio, Sin miedo (del amor y otros demonios) donde además del idioma mezcla un estilo urbano, con el pop clásico y sonidos R&B de tempo relajado.

El éxito de esta segunda producción, apenas se compara al de Telepatía, tercer sencillo del material. Una canción que luego de volverse viral en TikTok se convirtió en el éxito en español más escuchado del mundo, sólo detrás de Shakira, Cardi B y Karol G.

Como el nombre de su disco, Kali tuvo que dejar los miedos y aventurarse a seguir su instinto por hacer un álbum de este tipo, a pesar de la negativa de su compañía discográfica y quienes estaban a su alrededor que le recomendaban no hacerlo, pues una canción en español funciona, pero ¿un álbum completo? Eso sí que no.

AVENTURA EN SPANGLISH

Kali es contundente al afirmar: “Yo canto y soy una artista porque esa es la persona que soy, nada tiene que ver con el éxito, con los públicos”.

Y así narra el proceso de su segundo disco: “Yo sólo estaba orgullosa del álbum en sí, de hacerlo en spanglish porque yo hablo así en mi vida cotidiana, crecí con ambos idiomas y no podía pensar de otra manera. Había gente que me decía que hacer eso sería ir hacia atrás en mi carrera porque no iba a funcionar”.

El desafío que la cantante tomó se convirtió en un éxito histórico. El álbum alcanzó a mediados de marzo 200 millones de reproducciones en Spotify; en México forma parte del top ten de los discos más escuchados y está en el top 15 del mundo, compartiendo hazaña con Bad Bunny.

“A mí no me importa lo que otros digan, porque yo llevo mucho tiempo cantando en español. Mis primeros covers eran como el bolero Sabor a mí, o Por qué te vas de Jeanette, es lo que me llena de felicidad y lo que quiero hacer. En realidad el éxito no me importa, sino lo que hago por amor”, dice Kali con una voz tímida al teléfono que en nada se parece a su excéntrico estilo visual.

“Es algo muy raro lo que estoy viviendo, pero de todas maneras es un orgullo porque estamos rompiendo barreras latinas por todos lados. A mí nunca me va a importa el éxito, pensar si algo va a funcionar o no, porque lo que hice fue con amor y eso es lo más importante para mí”.

ORGULLO COLOMBIANO

La vida le ha cambiado a Kali Uchis en lo que va del 2021. No sólo por el éxito de sus materiales, sino porque ganó el Grammy internacional en la categoría de Mejor Grabación Dance por 10%, en colaboración con Kaytranada, convirtiéndose en la segunda colombiana en lograr este premio anglosajón, al igual que Shakira.

“Shakira ha sido siempre una de mis inspiraciones, me siento muy orgullosa de haber logrado algo así. Ella es alguien a quien admiré desde pequeña y se siente bastante bien poder compartir algo en común con ella”, dice la cantante que recientemente se presentó en el programa estelar de Jimmy Fallon.

Kali no se ha limitado a la música. Pronto la colombiana cumplirá su sueño de convertirse en actriz y lo hará dentro de la telenovela mexicana ¿Qué le pasa a mi familia?, producida por Juan Osorio, donde realizará una participación especial.

“Siempre he sido fan de las telenovelas y esta es una pequeña aparición que hice en mi más reciente visita a México. Fue una experiencia muy divertida y disfruté mucho la oportunidad”, comparte.

Kali por ahora piensa en lo que será su gira de conciertos una vez que la pandemia lo permita y espera realizar colaboraciones con artistas como Bad Bunny, a quien admira y recientemente escribió en su cuenta de Twitter un fragmento de Telepatía: “La luna está llena, mi cama vacía…”.