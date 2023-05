Def Leppard convierte a sinfónico sus éxitos

Def Leppard compartió su nuevo disco sinfónico, "Drastic Symphonies", con algunos fans de la Ciudad de México, quienes acudieron a una escucha exclusiva, en un auditorio con sonido Dolby Atmos.

Esta fue la segunda ocasión que se realizó un ejercicio de este tipo, después de la sesión que tuvo la agrupación tras terminar el disco. La banda realizó este trabajo en colaboración con la Royal Philharmonic Orchestra (RPO), y la grabación se hizo en los estudios Abbey Road, famosos gracias a las grabaciones que ahí hicieron Los Beatles.

"Cuando se nos presentó la oferta de revisar parte de nuestro catálogo anterior con la Royal Philharmonic, al unísono todos lo aceptamos. Aunque estamos lejos de ser la primera banda en hacer esto, trabajar directamente con una orquesta en Abbey Road en algunas de nuestras canciones más orquestadas parecía una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar”, dijo el vocalista Joe Elliot, por medio de un comunicado.

El álbum continente 15 temas, entre los que destacan "Turn to dust", "Animal", "Hysteria", "Love bites", "Gods of war", "Too late for love" y "Kings of the world". Está disponible en CD, vinilo negro de 2LP, vinilo de color de 2LP limitado, picture dic de 2LP limitado, CD/Blu-Ray (Atmos) y digitalmente.

El guitarrista Phil Collen señaló que cuando les llegó la oferta de hacer el álbum supieron que no sólo deseaban que una orquesta resonara sobre sus grabaciones anteriores, sino crear algo especial donde hubiera algo clásico, pero presentado de una manera completamente nueva.

"Grabar nuevas partes, remezclar sonidos anteriores, sacar algunos de nuestros instrumentos para que la orquesta pudiera respirar y, literalmente, hacer un nuevo álbum. Fue un proceso increíblemente inspirador que culminó con la grabación en vivo".

El músico agregó que esté trabajo les llevó alrededor de un año, y conciben a este como un trabajo completamente nuevo. "Es un álbum de grandes éxitos, con algunas canciones que nadie ha escuchado nunca, es un álbum en vivo de la RPO y creemos que es perfecto. Estamos muy orgullosos de cómo resultó "Drastic Symphonies" y no podemos esperar para compartirlo con el mundo”.